Video gol-highlights Inter-Verona 2-1: sintesi 06-01-2024

Video gol-highlights Inter-Verona 2-1: Henry recupera Lautaro. Frattesi fa esplodere S.Siro.

Inter-Verona 2-1: una “pazza Inter” si laurea campione d’inverno.

I nerazzurri, avanti grazie a Lautaro nel primo tempo, vengono riacciuffati da Henry quando mancano una ventina di minuti. Riescono poi a sbrogliarla con un gol di Frattesi nel recupero, ma vengono graziati dallo stesso Henry, che qualche minuto dopo fallisce il rigore del potenziale pareggio.

La sintesi di Inter-Verona

Approccia bene la partita il Verona, che dopo due minuti si rende pericoloso con Suslov, neutralizzato da Sommer.

Cresce l’Inter, e dopo un tentativo di Carlos Augusto, messo in angolo, trova il gol con una splendida azione corale: a propiziarla è Thuram, che serve Mkhitaryan, bravo a pescare Lautaro in area. Sedicesimo gol dell’argentino in campionato.

Veona nuovamente pericoloso Con Djuric, di testa, ma è l’Inter a fare la gara: prima ci prova Pavard, con un esterno destro che finisce tra le braccia di Montipò. Poi è la volta di Bastoni, di testa, fuori, sugli sviluppi di un angolo.

L’inizio di secondo tempo vede ancora il Verona pericoloso con Suslov. L’Inter vede annullarsi un gol di Lautaro per fuorigioco, ma continua a premere, e va ancora vicina al raddoppio co Thuram, che non arriva su un cross di Barella.

I nerazzurri continuano a controllare il match: Calhanoglu sfiora il 2-0 con un tiro dal limite fuori di un soffio.

Il pari del Verona è dietro l’agolo: lo segna il neoentrato Henry, che riceve in mezzo da Duda e batte Sommer con una deviazione di ginocchio.

L’Inter potrebbe riandare in vantaggio, ma una conclusione verso la porta viene respinta involontariamente da Arnautovic.

Il finale di gara è assolutamente folle: nei minuti di recupero, con la partita avviata al pari, Frattesi esce vincitore da una mischia in area, e segna il gol del nuovo vantaggio interista, convalidato dal VAR.

Lazovic rimedia un rosso per proteste, ma il Verona avrebbe l’occasione per pareggiare grazie a un rigore assegnato da Fabbri, dopo consulto col VAR, per contatto Darmian-Magnani.

Dal dischetto va Henry, che però sbaglia e consegna tre punti ai nerazzurri.

Highlights e Video gol di Inter-Verona 2-1

Il tabellino di Inter-Verona 2-1

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (Darmian 60′), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): 1 Montipò; 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 23 Magnani, 3 Doig; 33 Duda, 31 Suslov; 26 Ngonge, 90 Folorunsho,77 Mboula (45′ Lazovic); 11 Djuric.

A disposizione: 22 Berardi, 34 Perilli, 2 Amione, 5 Faraoni, 8 Lazovic, 9 Henry, 13 Cruz, 17 Kallon, 18 Hongla, 25 Serdar, 32 Cabal, 37 Charlys, 99 Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni.

Marcatori: 13′ Lautaro (I), 72′ Henry (V), 90+3′ Frattesi (I)