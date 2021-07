Calciomercato Milan: preso Bondo

Calciomercato Milan: Warren Bondo è ad un passo dai rossoneri. Al Nancy, club proprietario del cartellino, 2 milioni di euro. Affare in chiusura.

Ufficializzato poche ore fa il passaggio di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino e in attesa di portare in porto la trattativa per Giroud, il Milan del duo di mercato Maldini-Massara è sempre più vicino a chiudere l’affare per Warren Bondo del Nancy.

Calciomercato Milan: vicino Warren Bondo del Nancy.

Il centrocampista francese classe 2003 piace infatti molto al club del presidente Scaroni che sarebbe pronto a soddisfare le richieste del club transalpino militante in Ligue 2 che chiede 2 milioni di euro per lasciar andare il suo gioiello.

Le parti si erano avvicinate già nel 2019, ma al tempo non se ne fece nulla a causa della concorrenza di Juventus, Manchester City e Manchester United e del contratto da professionista che il Nancy fece poi firmare a Bondo per consentirgli di crescere senza fretta in un ambiente più tranquillo rispetto ai grandi palcoscenici della Serie A e della Premier League.

13 presenze e 1 gol in Ligue 2: questo quindi il piccolo, ma importante bagaglio d’esperienza con il quale il 17enne (compirà 18 anni il prossimo 15 settembre) di origine congolese sbarcherebbe all’ombra rossonera della Madonnina. Per lui il posto fisso in primavera è già garantito così come la possibilità di essere convocato in prima squadra per iniziare a prendere confidenza con un calcio di livello superiore.

Milan e Nancy, stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, sarebbero ai dettagli. Manca solo l’ufficialità che, salvo sorprese dell’ultimo momento, dovrebbe arrivare nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.

