Calciomercato Milan: possibile scambio Kjaer-Caldara. Raiola propone Lingard

In attesa di sviluppi sul fronte Todibo, il Milan starebbe pensando ad una soluzione alternativa in caso di mal riuscita dell’affare: gli occhi della dirigenza rossonera sono puntati su Simon Kjaer, centrale danese in prestito all’Atalanta dal Siviglia.

Il feeling fra il difensore e la Dea non è sbocciato (soltanto 5 presenze fin qui) e l’agente del giocatore avrebbe già dichiarato la volontà di spostarsi a gennaio. Si lavora a uno scambio di prestiti con Mattia Caldara, oggetto misterioso a Milanello ma che la dirigenza vorrebbe trattenere poiché crede molto nelle potenzialità del ragazzo. Resta da capire anche cosa ne pensa il Siviglia, proprietario del cartellino di Kjaer.

A seguito dell’entrata di Jesse Lingard nella scuderia di Mino Raiola, numerose voci di mercato che coinvolgono anche i rossoneri circolano nelle ultime ore. Il giocatore inglese vorrebbe il rinnovo con lo United ma tra i dissidi presenti fra il ricco procuratore e il club di Manchester quest’operazione potrebbe non essere cosi facile.

Da tempo infatti Raiola starebbe spingendo per la cessione di Pogba e l’ultima operazione andata in fumo (Haaland) ha definitivamente rotto l’idillio. Lingard sarebbe subito stato proposto al Milan, restano da capire prezzo del cartellino e ingaggio, probabilmente operazione molto onerosa per le casse rossonere.

