Calciomercato Milan, pericolo PSG: Leonardo vuole Donnarumma, ma Pochettino insiste per Lloris

Il direttore sportivo dei parigini non ha perso le speranze di strappare il portiere in scadenza, ma il neotecnico punta il suo ex numero uno al Tottenham.

Il rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma con il Milan, anche se non è certo, comunque rimane molto probabile. Le ultime uscite di Mino Raiola in merito a un interessamento di Inter e Juventus, infatti, sembrano essere solo strategia.

Nonostante la volontà del giocatore di rimanere in rossonero, tuttavia, non si allontanano le sirene che arrivano dall’estero. Leonardo, direttore sportivo del PSG, infatti, rimane vigile sulla situazione del portiere, per dare al neotecnico Pochettino un portiere di primissimo livello.

E’ proprio il volere dell’ex Tottenham, però, l’ostacolo ai programmi di Leonardo. Pochettino, infatti, a difendere i pali dei parigini vorrebbe il suo ex numero 1 Lloris.

Su questa ipotesi, però, non dovrebbero esserci molti margini, anche perche gli Spurs, per arginare gli attacchi dei qatarioti, sarebbero pronti ad offrire il rinnovo di contratto a Lloris.

Tutto ciò, ovviamente, gioca a favore del Paris Saint Germain che, ceduto Areola al Fulham, concentrerà tutte le proprie forze per portare a giugno in Francia Donnarumma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS