Calciomercato Milan: Parma chiede Musacchio e Krunic, prestito in Serie B per Colombo

Asse caldo di mercato quello tra il Milan e il Parma. Sul piatto delle trattative Musacchio e Krunic. Il giovane Colombo potrebbe essere mandato in prestito in Serie B.

I buoni rapporti tra il Milan e il Parma stanno favorendo ampi discorsi in chiave mercato. Dopo l’approdo via Milan di Andrea Conti al Parma, ecco che i contatti tra i due club tornano ad intensificarsi. Il Parma di D’Aversa sta cercando rinforzi nel reparto arretrato per centrare l’obiettivo salvezza.

Lo stesso allenatore ha chiesto un elemento di esperienza per la difesa e che conosca possibilmente già il campionato di Serie A. I nomi su cui i ducali hanno messo gli occhi sono Federico Fazio, ormai ai margini del progetto Roma, e Mateo Musacchio del Milan.

L’apertura di Frederic Massara per la cessione del difensore argentino potrebbe agevolare notevolmente la trattativa. Si tratta di un’operazione fattibile e che può prendere piede speditamente. Manca ancora l’accordo con l’entourage del giocatore che percepisce 2 milioni netti di ingaggio. Contatti in corso.

Il Parma, inoltre, avrebbe fatto una richiesta ai rossoneri anche per il centrocampista bosniaco Rade Krunic. Il direttore sportivo del Parma Marcello Carli conosce bene il giocatore per aver lavorato insieme durante l’ottima esperienza all’Empoli. Trattativa molto difficile questa, con Pioli e Maldini che non vorrebbero privarsi di Krunic.

Il club di via Aldo Rossi, con l’arrivo di Mario Mandzukic, potrebbe aprire ad una cessione in prestito del giovane Lorenzo Colombo. Diversi club di Serie B sono alla finestra, su tutti Cremonese e Brescia.

