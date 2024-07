Calciomercato Milan: offerte arabe per Adli e Bennacer

Giungono sempre più insistenti le voci su offerte dall’Arabia Saudita per Yacine Adli e Ismael Bennacer, per i quali il futuro in rossonero è tutt’altro che certo.

Adli non ha fatto breccia nel cuore di Stefano Pioli e ha avuto sempre poche occasioni per mettersi in mostra con risultati non negativi, ma pur sempre altalenanti, mentre Bennacer, cardine del centrocampo in passato, ha avuto un calo di rendimento a causa del grave infortunio rimediato tempo fa.

Di queste offerte non sappiamo ancora l’entità, anche se sappiamo che Bennacer ha una clausola da 50 milioni valida per tutta la durata del mercato e che l’offerta per Adli proverrebbe dall’Al-Sadd. Non si sa ancora, invece, quale sia la società interessata al numero 4.

Cederli significherebbe dover poi sostituirli e, considerando anche la necessità di un mediano difensivo (Fofana?), ciò renderebbe il mercato del Milan ancor più complicato e oneroso. Meglio non farlo, dunque, o assicurarsi per tempo i sostituti per poi procedere alla cessione.

I due centrocampisti, comunque, non dovrebbero andar via: Adli vuole conquistare il nuovo mister Paulo Fonseca e Bennacer proseguire la carriera ad alti livelli riprendendosi le chiavi della cabina di regia.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.