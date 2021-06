Calciomercato Milan: offerta ufficiale per Adli! Castillejo-Betis, proposti Kamara e Kalajdzic

Tutti i movimenti del calciomercato Milan: offerta per il giovane Adli. Castillejo-Betis: ci siamo!

Sono giorni di fermento in casa Milan. La società lavora senza sosta in sede di mercato e, tassello dopo tassello, sta costruendo la nuova squadra da affidare a Stefano Pioli. Maldini e Fassone lavorano in doppia direzione: sfoltire la rosa e mantenere comunque alto il livello di qualità.

Nella prima ottica si colloca la trattativa tra Samu Castillejo e il Betis Siviglia. Lo spagnolo è stato tra i calciatori meno utilizzati da Pioli, che già ne avrebbe avallato la cessione a gennaio. Ora si è fatto avanti il Betis Siviglia, che sta sondando il terreno. Difficile comunque che gli spagnoli accondiscendano alle richieste del Milan, che per il suo esterno vorrebbe almeno 10 milioni di euro.

Per un Castillejo che va, c’è un Amine Adli in dirittura d’arrivo. Il Milan ha presentato al Tolosa un’offerta da 5 milioni di euro per il suo gioiellino che quest’anno è andato in doppia cifra, tra gol e assist, in Ligue 2. Il “Diavolol” ha provato il primo affondo, che probabilmente verrà respinto. Ma anche qui filtrano sensazioni positive. Il Milan punta a colmare le distanze con una serie di bonus che dovrebbero convincere i transalpini a cedere.

Sempre dalla Francia, sponda Marsiglia, filtra il nome di Kamara. Giocatore d’ordine davanti alla difesa, l’Under 21 francese sarebbe l’ideale per la mediana a due di Pioli. Secondo l’Equipe il Milan si è fatto avanti con una proposta da 12 milioni più bonus che verrà presa in considerazione dal Marsiglia.

Sempre l’Equipe, in ultimo, suggerisce il nome di Kalajdzic, attaccante dello Stoccarda che ha messo a segno 16 gol in questa stagione. Per prenderlo servono almeno 25 milioni. Cifra che il Milan non ha intenzione di investire al momento, avendo nel mirino Giroud e in rosa già Ibrahimovic. Motivo per cui la dirigenza rossonera ha stoppato sul nascere ogni discorso con l’entourage del ragazzo, lìagenzia SPOCS Global Sports, i cui rappresentanti si erano presentati a Casa Milan per sottoporre la candidatura del proprio assistito.

