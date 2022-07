Calciomercato Milan: offerta per De Ketelaere, che non esclude Ziyech!

I rossoneri lavorano per completare il reparto offensivo.

E’ un Milan “all’attacco” quello che sta affrontando le prime settimane ufficiali di calciomercato.

Dopo aver dato il benvenuto alla punta, ex Liverpool, Divock Origi che si giocherà il posto da titolare con Olivier Giroud dando, però, un’alternativa di livello al bomber francese, i rossoneri sembrano voler completare fin da subito il reparto offensivo.

L’identikit del calciatore che serve al Milan è chiaro: serve un’interprete che sappia giocare in più ruoli, che abbia tanta tecnica e che possa, dunque, risolvere le partite con una giocata.

Ecco perché i rossoneri stanno puntando in maniera molto insistente a Charles De Ketelaere, estroso trequartista belga in forze al Club Bruges.

Il 21enne è in cima alla lista delle preferenze della dirigenza del Milan e c’è già stato un incontro con l’agente del ragazzo per mettere le basi alla trattativa.

I rossoneri stanno spingendo con forza per ottenere il “si” del giocatore che, dal canto suo, sembra gradire la destinazione milanese.

Il nodo è ancora la formula: il Milan ha offerto 20 milioni di euro più bonus, ma il Bruges alza l’asticella sui 30 milioni.

Sicuramente, nelle prossime ore le parti si aggiorneranno e il Milan ha già fatto sapere di voler chiudere velocemente l’affare, così da non scatenare un’asta per il giocatore e bruciare tutti sul tempo.

L’arrivo di De Ketelaere non escluderebbe un altro acquisto in quella zona del campo.

Prende quota, infatti, l’accoppiata sulla trequarti tra il belga e Hakim Ziyech del Chelsea.

Anche il marocchino potrebbe arrivare con una trattativa in tempi brevi ma la formula più accreditata, in questo caso, è il prestito. Il Chelsea valuta il calciatore 25 milioni, cifra verso il quale il Milan non riesce, attualmente, ad avvicinarsi proponendo un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Si aspetta, dunque, la risposta dei Blues per un calciatore che servirebbe molto al Milan vista la sua esperienza nel calcio europeo e la grande tecnica di cui è dotato.

Sembra ormai certo, però, che Ziyech e De Ketelaere siano i primissimi obiettivi della campagna acquisti rossonera e il doppio colpo non sembra così impossibile.