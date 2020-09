Calciomercato Milan: obiettivo Nastasic per la difesa

Matija Nastasic

Il Milan è alla ricerca di un centrale difensivo che possa dare alla squadra di Pioli solidità e compatezza, cosi nelle ultime ore si sono intensificati i contatti fra il club rossonero e lo Schalke 04. Obiettivo Matja Nastasic.

Considerate le difficoltà per strappare alla Fiorentina Milenkovic, vero oggetto del desidero di Stefano Pioli, la dirigenza rossonera ha spostato la propria attenzione verso il ventisettenne difensore dello Schalke che non ha chiuso in porta in faccia al Milan.

Il club tedesco infatti sarebbe disposto a cedere il difensore serbo con la modalità del prestito con obbligo di riscatto. Paolo Maldini gradisce questa formula di mercato e allora ecco che la trattativa è più che avviata con il club di Gelsenkirchen.

Per Nastasic si tratterebbe di un ritorno nel nostro massimo campionato. Il serbo infatti nella stagione 2011-2012 ha vestito la maglia della Fiorentina con la quale in 27 presenze ha raccolto anche 2 reti. Dal club viola poi è volato al City dove rimase fino al 2015 per poi passare proprio allo Schalke. Il Milan ora ci prova.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS