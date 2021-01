Calciomercato Milan: obiettivo Belotti per il post Ibrahimovic

Il Gallo potrebbe essere alla ricerca di una nuova sfida durante la finestra di mercato estivo. Massara e Maldini stimano molto il centravanti e lo candidano per un posto nel nuovo Milan.

26 partite e più di 300 giorni dopo, il Milan torna a perdere in campionato per mano di una squadra che, mai come nello scorso turno, ha fatto valere l’elevata profondità della rosa.

Ciò che, attualmente, differenzia ancora il Milan dalla Juventus è proprio il saper progettare i colpi futuri in modo da garantirsi un numero di giocatori “titolari” di tutto rispetto e ovviare a eventuali infortuni.

I rossoneri fanno prova per tornare ad imporsi come una grande del nostro campionato, ma le difficoltà casalinghe contro la Juve non possono non far pensare già al “post-Ibra“. Mentre lo svedese è in procinto di tornare dall’infortunio, il Milan legherà il proprio destino nella città di Torino, ma questa volta la Juve non sarà protagonista.

Infatti, Pioli e compagni si troveranno faccia a faccia contro i Granata dell’ex Giampaolo, sia in campionato che in Coppa Italia, creandosi l’occasione di poter dimenticare in fretta la sconfitta subita e rimettersi a correre per difendere il primato.

Il Torino sarà l’occasione fondamentale anche per iniziare ad avviare i contatti con la dirigenza Granata riguardo l’obiettivo Andrea Belotti. Il centravanti della nazionale è seguito costantemente dalla società rossonera che ha sempre palesato l’interesse nei confronti del ragazzo.

Tutti gli indizi portano ad un preludio di trattiva che verrà, poi, imbastita a Giugno per fare in modo che il Gallo possa diventare l’erede di Zlatan Ibrahimovic, che ormai si avvia verso i 40 anni.

Il colpo Belotti permetterebbe alla società di poter pensare, fin da subito, a rendere la rosa più profonda, specie in zona offensiva dove i nomi ricercati sono tanti, tra cui Giroud e Milik. L’operazione non è facile e il Torino sotto i 40 milioni potrebbe non voler scendere, ma il Milan ci proverà.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS