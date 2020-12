Calciomercato Milan, non solo Thauvin: anche De Roon e Lucas Vazquez idee a parametro zero

I rossoneri sono molto attivi sul mercato, per confermarsi squadra solida e competitiva anche nel prossimo campionato. Nel mirino di Paolo Maldini molti parametri zero di livello.

Rinfrancato dal successo ottenuto domenica contro la Fiorentina, e dall’allungo in vetta, il Milan guarda con attenzione il mercato alla ricerca di elementi interessanti in grado di rinforzare la rosa per alzare l’asticella delle ambizioni.

Il ds Paolo Maldini negli ultimi giorni ha avuto parole al miele per Florian Thauvin, esterno d’attacco del Marsiglia allenato da Andrè Villas Boas. Il tecnico portoghese non ha gradito gli apprezzamenti dell’ex capitano, ma è indubbio che a giugno il francese sarà uno dei grandi obiettivi per l’attacco.

Nell’ambito dei parametri zero, inoltre, è entrato nel mirino Marten De Roon, mediano classe ’91 dell’Atalanta, che da giugno sarà libero di accasarsi altrove. L’olandese, con la maglia degli orobici, ha accumulato esperienza internazionale e, quindi, porterebbe ulteriore esperienza in una mediana già ricca di qualità.

Ultimo nome, ma non in ordine di importanza, è quello di Lucas Vazquez. Il Real Madrid, infatti, non rinnoverà il proprio contratto con il giocatore e quindi potrebbe diventare una occasione per il MIlan di rafforzarsi senza essere costretti a nessun esborso di denaro per quanto riguarda il cartellino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS