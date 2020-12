Calciomercato Milan: no Verona per Lovato-Duarte e di Musacchio al Genoa. Idea Strootman, Fiorentina su Conti

Calciomercato Milan: i rossoneri puntano Lovato del Verona al quale è stato offerto Duarte. Musacchio potrebbe finire al Genoa. Piace Strootman. Andrea Conti è seguito dalla Fiorentina.

Il primo posto in classifica è la giusta conseguenza di un rendimento di squadra a dir poco perfetto. Il Milan di Stefano Pioli, eccezion fatta per la sconfitta interna in Europa League contro il Lille, non perde in Italia dallo scorso 8 marzo (Milan-Genoa 1-2). Da lì in poi una striscia di 26 risultati utili consecutivi che hanno portato i rossoneri al comando della classifica con 34 punti conquistati (su 42 disponibili) in 14 giornate.

Un rendimento, come detto, a dir poco fantastico che rappresenta il punto dal quale ripartire per sognare di portare a casa un trofeo alla fine della stagione. Per farlo il duo Maldini-Massara è già a lavoro per fornire al tecnico parmigiano elementi di indubbio valore che possano dare un mano ad Ibrahimovic e compagni in vista della seconda parte di campionato.

Calciomercato Milan: piace Lovato del Verona che dice no a Duarte. Musacchio rifiuta il Genoa. Strootman è un’idea, mentre Conti può andare a Firenze.

Il primo nome sul quale gli uomini di mercato di Casa Milan hanno messo gli occhi è quello di Matteo Lovato del Verona che chiede non meno di 20 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello. Vista l’impossibilità della trattativa, i meneghini avrebbero proposto al club scaligero un conguaglio di 5 milioni di euro più il cartellino di Duarte, ma l’offerta non sembra stuzzicare più di tanto il presidente Setti.

Anche Musacchio, in uscita da Milanello, sembrerebbe aver detto no al Genoa, mentre Kevin Strootman, attualmente all’Olympique Marsiglia, potrebbe arrivare per dar manforte in mediana in vista dei numerosi impegni che attendono i rossoneri nelle prossime settimane. Infine la Fiorentina sembra interessata ad Andrea Conti che ormai chiuso in difesa, potrebbe lasciare Milano per andare a trovare continuità in riva all’Arno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS