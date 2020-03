Video gol highlights Milan-Genoa 1-2: Cassata e Pandev annullano Ibrahimovic

Il risultato di Milan-Genoa 1-2, recupero 26° giornata Serie A: la sblocca Pandev, raddoppia Cassata, inutile il gol di Ibrahimovic nel finale

La settimana di fuoco termina malissimo. Dopo aver perso l’incauto Boban, i rossoneri perdono anche la faccia contro il Genoa e resta 6°, mentre il Genoa esce dalla zona retrocessione.

La sintesi di Milan-Genoa 1-2, recupero 26° giornata Serie A

La gara inizia male per i rossoneri, già sotto dopo soli 7 minuti: Hernandez si fa portare via il pallone da Sanabria, che senza nemmeno accelerare ha modo di entrare in area indisturbato e mettere in mezzo un pallone facile facile che Pandev deposita in rete da due passi.

La reazione del Milan è immediata e produce, già al 17°, una chance di quelle importanti che Ibrahimovic non riesce a tradurre in gol poiché il suo bel colpo di testa, da cross di Calhanoglu, viene respinto in bello stile da Perin. Tre minuti dopo è nuovamente bravo il portiere genoano a chiudere lo specchio al turco lanciato a rete dallo svedese.

La pressione del Milan aumenta vistosamente, ci provano Ibrahimovic ed Hernandez senza trovare il bersaglio, ma il Genoa riesce a chiudersi bene e al 41° trova il 2-0 con Cassata: Biraschi va sulla destra lasciando Hernandez sul posto e crossa, Schone fa sponda addirittura di tacco e il centrocampista insacca da posizione ravvicinata. I minuti finali trascorrono senza altre emozioni.

Il secondo tempo dovrebbe vedere il Milan a caccia della rimonta sin dall’inizio, ma a parte un tiro di Calhanoglu sull’esterno della rete, succede pochissimo. Il Genoa si difende con ordine e chiude ogni spazio, impedendo agli avversari di provare qualsivoglia trama offensiva.

L’unica volta in cui i rossoneri riescono a sfondare coincide con il gol della speranza al 77°: un corner dalla sinistra viene spazzato e giunge al limite dell’area, da dove Bonaventura rilascia un gran tiro che sbatte su un difensore e finisce a Ibrahimovic, che si gira e batte Perin. A questo, però, non farà seguito altro: la partita termina dopo 5 minuti di recupero.

Video gol highlights di Milan-Genoa 1-2, recupero 26° giornata Serie A

Il tabellino di Milan-Genoa 1-2, recupero 26° giornata Serie A Milan (4-2-3-1): Begovic; Conti (91′ Calabria), Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu (57′ Bonaventura), Rebic (57′ Leao); Ibrahimovic. Allenatore: Pioli Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami (63′ Jagiello), Schone (57′ Schone), Cassata, Criscito; Pandev (79′ Pinamonti), Sanabria. Allenatore: Nicola Marcatori: 7′ Pandev, 41′ Cassata e 77′ Ibrahimovic Arbitro: Doveri:

©RIPRODUZIONE RISERVATA