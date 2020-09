Calciomercato Milan News: trattativa per Hauge!

Il Milan avrebbe avviato una trattativa con il Bodo Glimt per Hauge, il talentuoso attaccante classe ’99 protagonista in Europa League: distanza di circa 2 milioni tra domanda ed offerta. Sempre più difficile l’ipotesi Milenkovic della Fiorentina, i rossoneri stanno valutando Nastasic e Kabak dello Schalke, oltre ad Ajer del Celtic e Alderete del Basilea, ed è stato proposto Rudiger dal Chelsea, mentre Aarons del Norwich è l’alternativa a Aurier del Tottenham

Due terzi del cammino che porta all’Europa League è stato completato, ma per la qualificazione alla fase a gironi l’ultimo turno dei preliminari porterà in Portogallo, dove giovedì il Milan dovrà affrontare il Rio Ave, capace di eliminare il più quotato Besiktas.

Il calciomercato dei rossoneri sembra essersi ristagnato proprio a causa di questi impegni europei, visto che la qualificazione permetterà di incassare ben 15 milioni di euro dalla UEFA, che potrebbero fare la differenza in sede di trattativa, oltre alla necessità o meno di completare la rosa.

Però, le ultime notizie riguardo le positività al Coronavirus, al secolo Covid-19, di Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte, oltre alle indisponibilità di Mateo Musacchio, Andrea Conti e Alessio Romagnoli, le ingerenze del partente Lucas Paquetà, per il quale c’è una trattativa in corso con il Lione, i dubbi legati a Rade Krunic, e le condizioni di Rafael Leao, spingono il Milan a dover accelerare.

Infatti, nei piani del duo dirigenziale costituito da Paolo Maldini e Frederick Massara c’era la volontà di aspettare l’ultima partita di Europa League e solo dopo completare la rosa con l’acquisto di un difensore centrale e, in caso di alcune cessioni, di un terzino, un centrocampista e un attaccante.

Non è un segreto che il grande sogno per la difesa è e resta Nikola Milenkovic, ma sembra un’ipotesi impossibile, visto che la Fiorentina chiede 35-40 milioni di euro e c’è da battere la concorrenza dell’Inter, pronta ad accontentare queste pretese qualora dovesse cedere Milan Skriniar al Tottenham.

Il Milan ha però già individuato le possibili alternative. La primissima è Matija Nastasic, per il quale lo Schalke ha aperto al prestito con diritto di riscatto, per un totale di 8 milioni di euro, ma viene considerato non proprio un profilo perfetto, diversamente dal compagno Ozan Kabak, vecchio pallino di Maldini, che il club di Gelsenkirchen ritiene al momento incedibile per meno di 25 milioni di euro.

Nelle ultime ore il Chelsea avrebbe proposto ai rossoneri Antonio Rudiger in prestito, giocatore che piace molto per la sua duttilità tattica, ma l’elevato ingaggio ha spaventato il Milan, che ha deciso di attendere la prossima settimana altre ed ulteriori occasioni, nonostante ci siano dei discorsi in corso con il Celtic per Kristoffer Ajer e con il Basilea per Omar Alderete.

Discorso diverso per il centrocampo, visto che il grande obiettivo è Tiemoue Bakayoko, per il quale c’è una trattativa in corso da più di un mese con il Chelsea, che l’ha proposto anche al PSG.

Qualora non dovesse andare in porto, le opzioni sarebbero la permanenza di Krunic o alternative, tra le quali spiccano i nomi di Andrè Zambo Anguissa del Fulham e Boubakary Soumarè del Lille, che però costano comunque tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Eppure, il primo prossimo acquisto, al di là della situazione in Europa League, potrebbe essere addirittura in attacco, visto che il Milan è rimasto assolutamente colpito e si è innamorato di Jens Petter Hauge, ala classe ’99, protagonista assoluto quest’anno con il Bodo Glimt e mattatore della serata di San Siro.

Anche l’agente del calciatore ha confermato l’esistenza di una trattativa in corso con i rossoneri, che avrebbero offerto 4 milioni di euro, bonus compresi, di fronte ad una richiesta di circa 6 milioni di euro, una distanza di 2 milioni che potrebbe però essere coperta dalla possibilità di lasciare Hauge al club norvegese fino a dicembre, così da poter concludere il campionato, dove ha già segnato 14 reti in 17 partite.

Infine, ad oggi appare quasi impossibile l’acquisto di un terzino destro, viste le ottime prestazioni offerte dal redivivo Davide Calabria. Ad ogni modo, oltre a Serge Aurier del Tottenham, ai rossoneri piace molto anche Max Aarons del Norwich City.

