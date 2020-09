Calciomercato Milan News: Tomiyasu o Fofana e Dalot con i soldi di Paquetà

Per il Milan, necessariamente alla ricerca di un altro difensore centrale, spunta il nome del giapponese del Bologna Tomiyasu.

Nel lungo casting per il difensore centrale dei rossoneri sono previsti soprattutto quattro nomi: i sogni Fofana e Milenkovic, il più fattibile Nastasic e la nuova candidatura di Takehiro Tomiyasu.

Per i primi due le altissime richieste dei club di appartenenza frenano i rossoneri che hanno virato sul serbo dello Schalke, con il club che accetterebbe un prestito con diritto di riscatto.

Per rimanere in Serie A un nome che è finito su diversi taccuini è quello del centrale, all’occorrenza terzino, del Bologna Tomiyasu.

Il giocatore ha dimostrato grande affidabilità lo scorso campionato e si è messo in mostra anche nella prima giornata con una buona prestazione proprio contro i rossoneri.

L’età è tutta dalla sua parte perché si parla di un classe ’98 e lo stesso DS dei felsinei, Bigon, non ha negato l’interesse rossonero per il giocatore.

La valutazione del giovane giapponese è di una ventina di milioni, ma una cessione eccellente, come quella di Lucas Paquetà, potrebbe mischiare ancora una volta le carte in tavola.

Se il brasiliano dovesse partire, infatti, il Milan sfrutterebbe la monetizzazione per cercare di acquistare uno tra Milenkovic e Fofana, potendosi avvicinare alle esose richieste dei rispettivi club.

Per il primo c’è da superare la concorrenza dell’Inter, che lo vorrebbe come sostituto di Skriniar in caso di partenza dello slovacco, mentre per il francese del Saint-Ètienne appare in vantaggio il Leicester che ha presentato monstre un’offerta di 40 milioni.

Sul fronte terzino destro, proprio nel momento in cui sembrava arrivata la conferma di Davide Calabria, pare che il Milan abbia presentato un’offerta al Manchester United per Diogo Dalot, portoghese classe ’99.

I rossoneri hanno proposto un prestito con diritto di riscatto, ma i Red Devils vogliono l’obbligo o la cessione a titolo definitivo.

Sta a Maldini valutare se presentare una nuova offerta o virare su altri obiettivi.

