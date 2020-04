Calciomercato Milan: Mandragora alternativa a Tonali, sprint Szoboszlai. Idee Meunier, Sidibe e Aurier

Nonostante il blocco temporaneo del campionato, il Milan non si ferma e butta già un occhio alla prossima stagione: in attesa della conferma di Pioli o di un nuovo allenatore (sempre di più le voci che confermano Rangnick) urge rinforzare la rosa per tornare ai fasti di un tempo. Davvero difficile arrivare a Sandro Tonali vista la concorrenza di molti club in Italia e non: più facile sarebbe la pista che porta a Rolando Mandragora, da battere comunque l’interessamento della Roma e la volontà della Juventus, che ai tempi della cessione all’Udinese piazzò una clausola sul riacquisto. Altro profilo individuato è quello di Dominik Szoboszlai: il centrocampista del Salisburgo piace a Lazio ed Inter, il prezzo del suo cartellino è di 30 milioni.

A destra, vista la fragilità di Conti e l’inadeguatezza di Calabria, si sonda Thomas Meunier del PSG: il belga è in scadenza ma ha gli occhi di Bayern e Borussia su di se. Sempre a destra i nomi che spuntano sono quelli di Aurier del Tottenham e Sibide (Monaco ma attualmente in prestito all’Everton)

