Calciomercato Milan: Manchester City offre 70 milioni per Leao

Calciomercato Milan, Nicolò Schira (Il Giornale) afferma che il Manchester City sarebbe interessato a Rafael Leao: pronti 70 milioni di euro?

Rafael Leao è entrato nel mirino del Manchester City: lo afferma Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ed ex firma della Gazzetta dello Sport, ora al Giornale, ha confermato l’interesse della squadra di Guardiola per l’attaccante portoghese, tra i pezzi pregiati della bottega rossonera.

Rafael Leao è reduce da un’altra stagione disputata ad alti livelli: i dodici gol e i sette assist hanno contribuito a portare il Milan al vertice della classifica, in piena lotta Scudetto con i cugini nerazzurri. Arrivato dal Lille nell’estate 2019, Leao ha vissuto una crescita costante, dopo una fase di ambientamento un po’ difficoltosa sotto la gestione Giampaolo.

Rafael Leao, attaccante del Milan. Immagine dall’archivio di Stadiosport

Ora, come afferma Schira, su Leao si sarebbero posati gli occhi del Manchester City. La squadra campione d’Inghilterra in carica, ancora in lizza per la vittoria della Champions League, avrebbe individuato nel portoghese il rinforzo per la prossima stagione.

Attaccante esterno, Leao potrebbe ben integrarsi nel 4-3-3 di Pep Guardiola, offrendo una valida alternativa a Gabriel Jesus. C’è da fare i conti con la volontà rossonera di rinnovare il contratto del ragazzo. Si parla di un prolungamento fino al 2026, per un ingaggio annuo di quattro milioni e mezzo di euro. Uno stipendio che renderebbe Leao uno dei calciatori più pagati della rosa, a testimonianza della centralità del ragazzo nel progetto rossonero.

Il City, da parte sua, sarebbe pronto a mettere sul piatto 70 milioni, cifra che il Milan ritiene necessaria per privarsi di uno dei suoi uomini chiave. Questa la base da cui partire per Leao. Un giocatore che in estate potrebbe anche dare adito ad un’asta internazionale.