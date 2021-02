Calciomercato Milan: Leicester, Leeds e Eintracht Francoforte su Pobega

Il talento italiano, attualmente in prestito allo Spezia, è già sul taccuino di molti club europei e il Milan valuta attentamente il da farsi.

Una delle note più liete del sorprendente Spezia di Vincenzo Italiano è sicuramente il triestino Tommaso Pobega.

Il centrocampista, di proprietà del Milan, ha dimostrato di sapersi adattare alla perfezione ad un campionato difficile e dispendioso come la Serie A e le sue prestazioni sono rapidamente divenute un crescendo.

Pobega, già baluardo del centrocampo della nostra Under 21, ha suscitato l’interesse di molti club provenienti da altri campionati che hanno chiesto informazioni su di lui. In primis c’è l’ambizioso Leicester che vorrebbe aggiungere il nome del centrocampista italiano ai già talentuosi Maddison, Barnes e co.

In Premier League si è registrato anche l’interessamento del Leeds United del “loco” Bielsa. Un’eventuale offerta proveniente dal Leeds sarebbe affascinante sia per l’allenatore che li guida, sia per la storia del club dell’Elland Road.

Sirene anche dalla Bundesliga dove l’Eintracht vorrebbe portare a Francoforte il giovane talento.

Eppure, attualmente, non ci sono dubbi. Il Milan sta monitorando attentamente la situazione riguardante Pobega ed è sicuro di voler aggiungere il centrocampista nella propria rosa del futuro. L’idea è condivisa dallo stesso ragazzo che ha come prima scelta proprio quella di difendere i colori rossoneri.

