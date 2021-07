Calciomercato Milan: Isco ipotesi possibile low cost

Il Milan può finalmente coronare il sogno Isco: giocatore trattato in diverse occasioni, è in uscita dal Real Madrid, che può cederlo per un prezzo al ribasso.

Che sia Isco il primo grande colpo di mercato della Milano rossonera? A suggerire l’idea è la Gazzetta dello Sport, che in un articolo uscito nell’edizione odierna indica nel giocatore andaluso un’occasione “low cost” da provare ad afferrare al volo.

Anche perché Isco, 29 anni compiuti lo scorso 21 aprile, non è più una pietra angolare nel progetto del Real Madrid. Le ultime sono state stagioni piuttosto tribolate per lui, tra infortuni e un feeling con gli allenatori che non è sbocciato. Complice un rendimento in calando che si riflette nei numeri: nelle ultime tre stagioni sono solo otto i gol di Isco tra campionato e coppe. L’ex Malaga, inoltre, ha totalizzato quest’anno ventinove presenze complessive, giocando tutto il match solo in due occasioni.

Motivo per cui alla “casa blanca” non si farebbero problemi a cederlo. Il prezzo, visto il rendimento delle ultime stagioni, non dovrebbe essere un grande ostacolo: 20 milioni, una cifra che il Milan, fresco di qualificazione in Champions, non dovrebbe avere problemi a sborsare. Isco avrebbe espresso già il proprio gradimento nei confronti della destinazione rossonera. Sta a Maldini e Massara ora, registi del mercato milanista, decidere se affondare o meno il colpo.

Migliori Bookmakers AAMS