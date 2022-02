Calciomercato Milan, incontro con gli agenti di Sven Botman

Calciomercato Milan, Sven Botman la priorità per la difesa: l’agente dell’olandese oggi era in sede per discutere il contratto. Intesa vicina,

Sarà Sven Botman il prossimo colpo del Milan? La dirigenza rossonera, sempre attenta alla “linea verde”, ha messo nel mirino il difensore classe 2000 del Lille, che in Francia si sta confermando uno dei migliori prospetti a livello europeo.

Già campione di Francia col Lille la passata stagione, Botman si è fatto valere anche quest’anno, mettendo a segno ben tre gol (e un assist) in 16 partite di campionato disputate. Numeri da tenere ben d’occhio, trattandosi di un difensore. Il Milan, consapevole di avere davanti un autentico talento, ha provato ad anticipare la concorrenza a gennaio, ma ha trovato la resistenza del Lille, capace di rifiutare un’offerta da 40 milioni presentata dal Newcastle.

Nessun pericolo, perché i rapporti sono stati presto ricuciti: tanto che Nikkie Bruinenberg, il rappresentante di Botman, si è recato oggi a “Casa Milan” per discutere con la dirigenza rossonera la situazione del suo assistito.

Il Milan appare attualmente in pole nella corsa per Botman, tanto che circa l’incontro avvenuto oggi filtra molto ottimismo sul vicino raggiungimento di un accordo tra le parti. Resterà da convincere il Lille, rassegnato a perdere il proprio gioiellino in estate, ma per una cifra non inferiore ai 40 milioni. I rapporti con la dirigenza francese sono buoni (basti citare l’affare Leao), ma i transalpini non saranno comunque disposti a fare sconti.

