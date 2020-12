Calciomercato: Milan in pole per Thauvin, ma c’é l’inserimento del Napoli

Potrebbe essere Florian Thauvin il nome caldo per questo mercato di gennaio. In scadenza col Marsiglia, l’esterno francese piace tanto al Milan di Maldini e Massara, a caccia di un rinforzo che garantisca classe ed esperienza sulle fasce.

Come detto, Thauvin va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, motivo per il quale potrebbe liberarsi a zero pur di posticipare il suo approdo all’inizio della prossima stagione.

Questi i piani di Maldini, che ha parlato fi Thauvin come un’occasione dI mercato e ha offerto agli agenti un contratto quadriennale da tre milioni di euro.

C’é chi, peró, sarebbe pronto ad anticipare I tempi e provare a prendere l’ala campione del mondo già a gennaio, pagando un indennizzo al Marsiglia.

Parliamo del Napoli, alla ricerca dI un nuovo innesto sulle fasce dopo la partenza di Callejón. Resta da capire il budget che De Laurentiis vorrà investire su un giocatore in scadenza, il quale non dovrebbe essere superiore ai 10-15 milioni. In alternativa, I campani punterebbeto su Boga, giicatore piú di prospettiva, che potrebbe giustificare un esborso maggiore.

Staeremo a vedere quali esiti ci riserverà il mercato. Di sicuro, Thauvin sente molto vicino il profumo di Serie A.

