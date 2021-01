Calciomercato Milan: il Lipsia si inserisce per Simakan, ancora distanza per Koné

Calciomercato Milan: Mohamed Simakan dello Strasburgo è sempre più vicino, ma occhio al Lipsia. Intanto si segue Kouadio Koné del Tolosa.

La sfida contro la Juventus, in programma domani sera a San Siro potrà dire molto sulle reali possibilità del Milan di vincere lo scudetto. I rossoneri non perdono da quasi un anno e la striscia di 27 risultati utili consecutivi è la giusta conseguenza di un sistema di gioco che, unito anche ad un pizzico di fortuna, li ha portati al primo posto in classifica con un punto di vantaggio sui cugini dell’Inter.

Calciomercato Milan: piacciono Simakan e Koné.

La stagione è ancora lunga, ma i mesi invernali saranno sicuramente i più duri visti anche gli impegni in Coppa Italia ed Europa League. Per questo motivo il duo Maldini-Massara è pronto a rimpolpare la rosa rossonera con due elementi che potrebbero far comodo a Stefano Pioli. Il primo nome sul taccuino degli uomini di mercato di Casa Milan è quello di Mohamed Simakan dello Strasburgo che, stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, avrebbe già un accordo di massima con il club meneghino che ha presentato alla società francese un’offerta di 17 milioni di euro per portarlo in Italia.

Un’offerta che supera di 2 milioni quella presentata dai tedeschi del Lipsia che, dopo aver soffiato Szoboszlai proprio ai milanesi, stavolta resteranno a guardare con le mani in mano. E se Simakan è ormai ad un passo, c’è un altro giocatore che gioca in Francia che tanto piace dalle parti di Milanello. Stiamo parlando di Kouadio Koné, centrocampista classe 2001 attualmente in forza al Tolosa, in Ligue 2, che chiede 15 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello. Se la trattativa andrà in porto ancora non si sa, ma passare dalla serie B francese alla Serie A italiana sarebbe davvero un grande passo in avanti per il 19 enne transalpino. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS