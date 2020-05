Calciomercato Milan: idee Rajkovic e Diatta

Si aggiungono due nuovi nomi sulla lista dei dirigenti del Milan per l’anno prossimo: il primo è quello di Predrag Rajkovic, portiere serbo classe 95 del Reims. La società sa che, come ogni estate, si discuterà del futuro di Gianluigi Donnarumma e se il giocatore dovesse decidere di andare a giocare la Champions altrove, il sostituto perfetto sarebbe Rajkovic, messosi in mostra lo scorso anno con numeri eccezionali nel campionato francese. L’ altro nome è quello di Krepin Diatta, centrocampista del Bruges e della Nazionale senegalese. C’è da battere la concorrenza di Watford ed Hertha Berlino ma secondo l’entourage del giocatore quella del Milan sembrerebbe più di una possibilità.

