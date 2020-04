Calciomercato Milan: idee Dragowski, Buksa e Baselli

Per un eventuale post-Donnarumma il Milan mette gli occhi su Bartolomiej Dragowski della Fiorentina. Rossoneri interessati anche al granata Baselli e al nuovo giovanissimo talento polacco Aleksander Buksa.

Il calciomercato, nonostante l’incredibile situazione che stiamo vivendo, prosegue e lo fa con le ultime notizie che ci arrivano dal Milan.

Data l’eventuale partenza di Gigio Donnarumma il Milan inizia a pensare a chi potrebbe essere il suo sostituto.

Secondo alcune indiscrezioni, la prima idea sarebbe l’estremo difensore della Fiorentina, il classe 1997 Dragowski, messosi in mostra e cresciuta enormemente con la maglia viola, attualmente tra i primi 10 nella classifica delle reti inviolate.

Il Milan sembra essere interessato anche al centrocampista del Torino Daniele Baselli che, durante il mercato estivo, dovrà decidere se continuare o meno la sua avventura con la maglia granata.

I rossoneri già da tempo nutrono interesse per il 28enne italiano e questo sembra essere il momento giusto per provare l’affondo. Anche la Fiorentina è sulle tracce di Baselli ma il Milan sembra essere avvantaggiato dato che è in possesso del cartellino di Pobega, giocatore che interessa molto al Torino e che al momento è in prestito al Pordenone.

Un nuovo giovanissimo talento sembra essere entrato a far parte del calcio che conta, l’attaccante 17enne polacco Aleksander Buksa, che ha subito attirato su di se l’attenzione di diversi club importanti dopo aver debuttato con il Wisla Cracovia nella Ekstraklasa, la prima divisione del campionato polacco.

Il Milan è uno dei club, oltre a Barcellona, Inter, Atalanta, Roma e Sassuolo, che sta seguendo il giovane talento, considerato come “l’erede di Lewandowski”, e sembrerebbe avere tutte le intenzioni di battere la concorrenza.

