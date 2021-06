Calciomercato Milan: idea Gudmundsson come vice Theo

Il Milan punta Gabriel Gudmusson, giovane terzino sinistro svedese, cinque assist nell’ultima Eredivisie. C’è anche il Napoli.

Continua la campagna rafforzamento del Milan. La squadra rossonera vuole potenziare l’organico per affrontare al meglio la stagione con triplice impegno, prima dopo sette anni. C’è da allungare la panchina, vero neo della squadra rossonera anche nella lotta scudetto che l’ha vista coinvolta durante l’ultima stagione.

Un colpo potrebbe arrivare sulla corsia mancina, lì dove Theo Hernandez ha disputato un’annata al top (otto gol e altrettanti assist), rivelandosi tra i migliori al mondo nel ruolo. Per tenergli le spalle coperte Maldini e Massara stanno sondando Gabriel Gudmundsson, terzino sinistro classe 1999 dello Groiningen.

Terzino di spinta (ha collezionato ben cinque assist nell’ultimo campionato), Gudmundsson sembra pronto al salto in una top league europea, dopo gli anni di apprendistato in Olanda. Già membro delle selezioni giovanili svedesi (under 17 e 19), il classe ’99 potrebbe presto finire sotto la lente d’ingrandimento del CT Andersson. Di certo, un campionato come la Serie A potrebbe aiutarlo a fare un passo in avanti ulteriore.

Ci pensa anche il Napoli che, secondo la Gazzetta dello Sport, lo ritiene la prima alternativa valida ad Emerson Palmieri. Il Milan monitora la situazione e attende il momento giusto per intavolare una trattativa col Groingen.

