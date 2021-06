Calciomercato Milan: idea Coutinho in prestito e spunta l’ipotesi Schick

Calciomercato Milan: i rossoneri pensano a Philippe Coutinho del Barcellona e nel frattempo seguono Patrik Schick che sta facendo molto bene all’Europeo con la maglia della Repubblica Ceca.

Se Calhanoglu e Donnarumma, accasitisi rispettivamente ad Inter e Paris Saint Germain, sono state le prime due operazioni in uscita, ora il Milan si prepara ad operare anche in entrata per mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa competitiva in grado di fare bene in Serie A e bella figura in Champions League a distanza di sette anni dall’ultima partecipazione.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato uscite in rete in queste ore, pare che il duo di mercato rossonero, Maldini-Massara si sia messo sulle tracce di un attaccante di qualità da accostare a Zlatan Ibrahimovic. Il nome che sarebbe quindi finito sulla lista dei desideri del Diavolo è quello di Philippe Coutinho del Barcellona che, chiuso da Messi, Griezmann, Dembélé e dall’imminente arrivo di Memphis Depay, è alla ricerca di un ambiente che gli garantisca spazio e continuità.

Spazio e continuità che il classe ’92 troverebbe sicuramente al Milan il quale avrebbe proposto ai catalani uno scambio con Alessio Romagnoli che, proprio come il brasiliano, vorrebbe giocare di più dopo una stagione all’ombra di Kjær e Tomori. I meneghini hanno presentato la loro offerta a Laporta e nel frattempo hanno iniziato a sondare il terreno anche per un altro giocatore che potrebbe fare comodo a Stefano Pioli la prossima stagione: stiamo parlando di Patrik Schick che, vero e proprio trascinatore della Repubblica Ceca ad Euro 2020, sarebbe finito nelle grazie di molti club europei pronti a tutto pur di strapparlo al Bayer Leverkusen, club col quale l’ex Roma ha un contratto fino al 2025.

I tedeschi valutano il loro gioiello non meno di 35 milioni di euro, cifra sicuramente alla portata dei rossoneri che però, come detto, dovranno battere la concorrenza di molti altri club per arrivare al giocatore. Il calciomercato apre ufficialmente giovedì, quindi non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per saperne di più.

