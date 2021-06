Calciomercato Milan: idea Azmoun insieme a Giroud, spunta Marcos Paulo

Continua il casting in attacco per il Milan. Se Giroud è il favorito, piacciono anche Azmoun e Marcos Paulo.

Non si ferma la caccia a un attaccante in casa Milan: il preferito della dirigenza rossonera, com’è noto, è Giroud, che ha appena rinnovato il suo contratto col Chelsea, ma rimane un calciatore in uscita dai blues. Maldini e Massara stanno comunque lavorando su altri profili: uno di questi è Sardar Azmoun.

L’iraniano dello Zenit sembra avere l’Italia nel destino, visto che già in passato è stato accostato a Lazio e Napoli. Contratto in scadenza nel 2022, con lo Zenit ha segnato in tutto 52 gol, 19 solo nell’ultima stagione. Attaccante piuttosto duttile, può agire sia da prima che da seconda punta, viste le sue caratteristiche. Il meglio di sè, comunque, lo ha espresso in coppia col gigante Dzuyba, che grazie alle sue sponde riesce a sfruttare bene il movimento e la tendenza ad inserirsi negli spazi del suo compagno di reparto.

Azmoun dunque andrebbe inteso non come alternativa a Giroud, bensì come un elemento complementare sia al francese che a Ibrahimovic, in grado di far giocare il Milan con le due punte. Così come complementare per l’attacco rossonero sarebbe anche il giovane Marcos Paulo. Prima punta di 20 anni, forte fisicamente e bravo a difendere il pallone, Marcos Paulo è un prodotto delle giovanili del Fluminense, club col quale si trova in rotta di collisione dopo aver annunciato di non voler rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Messo fuori rosa per questo, Marcos Paulo sta cercando una nuova squadra. Il Milan ci pensa e monitora la situazione, con l’intento di regalare a Pioli una terza punta utile soprattutto in prospettiva futura. C’è da superare la concorrenza dell’Atletico, anch’esso sulle tracce del giocatore, ma Maldini e Massara puntano a bruciare i colchoneros sul tempo.

