Calciomercato Milan, è fatta: riscattato Rebic dall’Eintracht che acquista Andrè Silva

Non solo la clamorosa trattativa che riguarda Sandro Tonali, sono ore caldissime, in Casa Milan, anche per altri fondamentali movimenti di calciomercato, in particolare proseguono spediti i discorsi relativi al riscatto di Ante Rebic, che sarà nelle prossime ore ufficializzato dai rossoneri.

Dopo un inizio di stagione molto complicato tanto per il giocatore, tanto per tutto il Milan in generale, sotto la guida di Marco Giampaolo, il 2020 ha visto per il Diavolo un cambio di rotta assoluto con l’esterno croato finalmente decisivo a suon di gol e prestazioni maiuscole che hanno portato molti punti alla squadra, ora allenata da Stefano Pioli.

Da quel momento in poi è sempre stata centrale, nella testa dei dirigenti rossoneri, l’idea dell’acquisto a titolo definitivo di Rebic, in una trattativa molto complessa anche dal punto di vista burocratico considerato il legame con la trattativa Andre Silva, finito proprio all’Eintracht, nello scambio dello scorso Agosto.

L’attaccante portoghese, che ha messo a segno 15 reti in 38 presenze in maglia bianconera, ha convinto il club di Bundesliga, che ha deciso di anticipare le operazioni e muoversi per riscattarlo dal Milan, facilitando l’approdo di Rebic in maglia milanista in via definitiva.

Spettatrice interessata delle operazioni rimane la Fiorentina, che cedette stagioni fa il cartellino di Rebic all’Eintracht Francoforte con una formula che prevedeva il 50% sulla sua futura rivendita e potrebbe quindi incassare una buona cifra, sicuramente insperata dopo i primi sei mesi opachi del croato a Milano.

Per Milan ed Eintracht ora non rimane che trovare la quadra economica, i due club con una sorta di gentleman agreement dovrebbero mettersi d’accordo su cifre che permetterebbero plusvalenze per entrambi, facendo così respirare i conti, per il Milan si tratterebbe di dover acquisire almeno 15,5 milioni di euro dalla cessione di Andrè Silva, che permetterebbero di pareggiare, con i vari ammortamenti, l’esborso speso per lui da Mirabelli in quell’estate del 2017.

