Calciomercato Milan, è fatta: accordo con Mandzukic

Sta per scattare l’ora di Mario Mandzukic al Milan: l’ataccante croato e la società rossonera avrebbero infatti raggiunto un accordo per i prossimi 18 mesi, che verrà messo nero su bianco tra lunedì e martedì.

È dunque Mario Mandzukic l’attaccante di scorta portato in dote a Stefano Pioli per sopperire all’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti ha già lasciato un segno indelebile sulla nostra Serie A, vestendo per quattro anni la maglia della Juventus.

Nel quadriennio passato sotto la “Mole”, il croato ha vinto ben quattro Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe italiane, disputando altresì la finale di Champions contro il Real Madrid nel 2017, partita durante la quale segnò il gol del momentaneo pareggio bianconero con una splendida rovesciata. Il suo bilancio in Italia si è chiuso con 118 presenze e 31 gol messi a segno.

Mandzukic è un acquisto che garantisce esperienza da vendere all’organico di Stefano Pioli. Il croato ha fatto parte di quella macchina perfetta che era il Bayern di Jupp Heynckes, vincendo da assoluto protagonista la Champions del 2013, impiegato come vertice offensivo in un tridente che contava ai lati Robben e Ribery (altra conoscenza del nostro calcio).

Il Milan lo richiama in Italia dopo un anno, nel quale Mario è emigrato prima in Qatar (Al-Duhail), poi ha vissuto sei mesi da disoccupato. Il suo compito sarà quello di reggere il peso dell’attacco rossonero finché Ibrahimovic non si sarà ripreso del tutto, poi offrire un’alternativa di qualità per far rifiatare lo svedese e risolvere anche le gare più complicate.

L’accordo col Milan è imminente, dunque. Resta solo da discutere quella che sarà la formula del contratto: si parla di 18 mesi, ma ancora non è sicuro se si tratterà di un accordo fino al giugno del 2022, o se Mandzukic resterà a Milano fino al giugno del 2021, con opzione di rinnovo per la stagione successiva.

