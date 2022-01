Calciomercato Milan: Disasi e Ahmedhodzic nuovi nomi per la difesa

Il Milan continua la propria caccia a un difensore centrale. Se il preferito rimane Sven Botman, si fanno strada ance i nomi di Disasi e Ahmedhodzic.

Acquistare un difensore centrale è la priorità del Milan per ciò che riguarda la campagna trasferimenti di gennaio. L’infortunio al ginocchio sinistro, che terrà Simon Kjaer fuori fino a giugno, spinge la società rossonera ad intervenire per colmare la falla.

L’obiettivo numero uno è Sven Botman, centrale olandese in forza al Lille. Come già ricordato ieri, però, arrivare al classe 2000, che a breve compirà 22 anni, appare piuttosto complicato. Il Lille lo valuta almeno 30 milioni e non sembra disposto a fare alcun sconto.

Per questo, Maldini si sta guardando attorno in cerca di alternative. Due sembrano essere state individuate nei nomi di Axel Disasi e Anel Ahmedhodzic. Disasi, classe 1998 in forza al Monaco, ha un contratto in scadenza nel 2025 e una sua partenza a gennaio appare alquanto improbabile.

Il Monaco lo valuterebbe infatti almeno 18 milioni di euro, cifra che il Milan non si può permettere di spendere attualmente. Diverso il discorso per Anel Ahmedhodzic: il padre agente ha confermato l’interesse di diversi club importanti, tra cui ha incluso anche i rossoneri.

In forza al Malmoe, squadra nella quale ha iniziato a formarsi e si è successivamente affermato sulla scena internazionale, Ahmedhodzic sembra maggiormente destinato a partire. Con i campioni di Svezia si potrebbe ragionare anche di un prestito fino a giugno (il campionato svedese sarà fermo fino ad aprile), per poi discutere dell’eventuale acquisto a titolo definitivo. Ma siamo nel campo delle ipotesi: il mercato è tutto in divenire.

