Calciomercato Milan: David Silva sogno impossibile?

Una clamorosa indiscrezione di mercato delle ultime ore accosta il fantasista David Silva, da dieci anni protagonista in Premier League, al Milan.

Lo spagnolo classe 1986, trentaquattro anni compiuti a gennaio, è stato per anni un giocatore fondamentale nella formazione titolare del Manchester City e della nazionale spagnola, illuminando la fase offensiva delle sue squadre, con brillanti giocate decisive.

Il suo contratto però scadrà proprio tra pochi mesi, il 30 giugno 2020, e il City non è intenzionato a rinnovarlo. Ecco perché il mancino spagnolo sarà uno dei calciatori svincolati più appetibili sul mercato nella prossima estate.

Secondo questa indiscrezione del Corriere dello Sport, su di lui sarebbe forte l’interesse del Milan, alla ricerca disperata di un giocatore che possa aumentare il tasso tecnico della rosa, soprattutto nella zona offensiva, e ci sarebbero già stati i primi contatti con gli agenti del giocatore.

David Silva, con le sue trentaquattro primavere alle spalle, non sarebbe in linea con il progetto giovani rossonero, e probabilmente andrebbe a pesare anche parecchio sul monte ingaggi del club, ma i vertici milanisti vorrebbero arrivare lo stesso al giocatore, in grado non solo di migliorare la qualità della squadra, ma anche di fornire una buona dose di esperienza.

Per il Milan non sarà comunque facile arrivare allo spagnolo, nonostante il club si sia mosso nei tempi giusti, perché sullo stesso Silva sarebbe forte l’interesse anche di altri club, anche non europei, come l’Inter Miami.

Il club di proprietà di David Beckham avrebbe già formulato un’offerta al giocatore, al quale ora non resta altro che decidere se restare a giocare in un campionato importante come la Serie A, o provare una nuova esperienza oltreoceano.

