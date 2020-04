Calciomercato Milan: contatti per Samuele Ricci, alternativa a Tonali e Koopmeiners

In estate il Milan potrebbe di nuovo guardare in casa Empoli, per infoltire il proprio centrocampo. Nella scorsa sessione di calciomercato estiva furono Krunic e Bennacer, due tra i primi acquisti della coppia Maldini-Boban, questa volta potrebbe toccare a Samuele Ricci.

Ricci, classe 2001 e già protagonista per tutta la trafila delle nazionali Under, è un centrocampista di buona qualità, titolare quest’anno davanti alla difesa empolese, si è messo in mostra nelle ventuno presenze in Serie B, per la prima volta lanciato nel calcio “dei grandi”.

Ad essersene accorto non è stato solo il club di via Aldo Rossi, sul giovane centrocampista infatti è forte e vivo l’interesse anche di altri team italiani, Roma in primis, ma anche Napoli, e persino Sassuolo, che si fionderebbe su Ricci nel caso Manuel Locatelli dovesse lasciare l’Emilia-Romagna.

Molta concorrenza quindi attorno a questo profilo, non sarà facile per il Milan averne la meglio, ma Ricci, che rappresenta al meglio la linea verde, tanto cara al progetto Gazidis, sembrerebbe rientrare appieno nei parametri rossoneri, e rappresentare una buona alternativa a Sandro Tonali, il cui prezzo del cartellino, ora di circa 32 milioni di euro, pare al momento troppo elevato.

Nelle ultime settimane, per il Diavolo, si era parlato anche di Koopmeiners, giocatore chiave dell’under 21 olandese, e titolare dell’Az– Alkmaar, per il quale restano aperti tutti i discorsi.

La sensazione è che tra questi tre nomi: Tonali, Koopmeiners e Ricci, solo un calciatore potrà vestire rossonero, almeno nell’immediato futuro, andando a costruire, al fianco del titolare Bennacer, un nuovo centrocampo, di maggiore qualità.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS