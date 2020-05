Calciomercato Milan: contatti per Neto e Louza

Mentre si susseguono le voci e le indiscrezioni sul nome del prossimo allenatore del Milan, nella sede rossonera si continua a lavorare per intensificare i contatti con i procuratori di numerosi calciatori, che saranno protagonisti della nuova ricostruzione del Diavolo.

Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile scambio Reina-Areola, con l’iberico proposto al PSG per arrivare al più futuribile francese. Areola però non sarebbe del tutto convinto di fare da secondo a Gigio Donnarumma, e preferirebbe trovare una soluzione che lo veda titolare. Allo stesso tempo l’ingaggio del francese avrebbe portato il Milan a guardarsi altrove, più precisamente in Spagna, dove Neto verrà liberato dal Barcellona.

L’attuale secondo di Ter Stegen, ha collezionato pochissimi minuti in maglia blaugrana, ma conosce già il campionato italiano, avendo militato per più stagioni alla Fiorentina e alla Juventus, e sarebbe ben contento di tornare in Serie A, in una squadra come il Milan.

Ma i movimenti della rosa rossonera non si limitano a quelli fra i pali. Un problema evidente, riscontrato nella stagione in corso, per quanto riguarda il Milan, è stato sicuramente quello della scarsa qualità in mezzo al campo.

Non è bastata, per quanto importante, l’evoluzione di Ismael Bennacer, che avrà bisogno di essere affiancato ad un nuovo compagno di reparto dai piedi buoni, oltre a Kessiè se l’ivoriano dovesse rimanere, nel probabile cambio modulo della prossima stagione.

Gli ultimi sondaggi portano al profilo di Imran Louza, ventunenne in forza al Nantes, protagonista quest’anno in Ligue1, con ventiquattro presenze condite da due reti e due assist.

Louza, il cui costo del cartellino potrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro, sarebbe un buon innesto da alternare come mediano a Bennacer, considerata l’ormai sicura partenza di Biglia, ma potrebbe scalare le gerarchie anche come mezzala sinistra, qualora dovesse tornare il centrocampo a tre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS