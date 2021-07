Calciomercato Milan: colpo Hugo Cuenca

La dirigenza rossonera pensa al futuro e sembrerebbe ormai fatta per l’acquisto del giovanissimo Cuenca dal Deportivo Capiatà.

Sarà importante, anzi, fondamentale, per il Milan, costruire una squadra che possa competere per gli obiettivi prefissati a breve termine tra cui, ovviamente, c’è quello di tornare a fare bella figura in Champions League.

La lista di giocatori tracciati da Maldini e dirigenza è molto folta ma, nonostante ciò, i rossoneri non prescindono dal continuare il proprio progetto fatto di giovani interessanti da scoprire e valorizzare.

Anche nelle ultime ore, infatti, il Milan ha sondato molti profili tra cui quello di Hugo Cuenca, seguito da tempo dagli scout rossoneri che avevano individuato in lui il perfetto profilo per un colpo da far fruttare nel prossimo futuro.

Il giovanissimo trequartista di Coronel Oviedo, in Paraguay, è già considerato tra i possibili crack del calcio mondiale e, nonostante sia solo un 2005, c’è chi azzarda il paragone con Angel Di Maria per estro e qualità.

Il Milan ha messo sul piatto una offerta di 500 mila euro più una clausola di futura rivendita del 10% da destinare al club che attualmente detiene il cartellino del giocatore, ovvero il Deportivo Capiatà.

Prima di arrivare a Milanello, il ragazzo deve completare le pratiche per ottenere la cittadinanza spagnola per poi calarsi, molto probabilmente, nella nuova avventura rossonera.

Il Milan si è mosso con grande convinzione e velocità per cercare di chiudere il più velocemente possibile questa trattativa, sintomo che nella dirigenza tutti credono nelle potenzialità di questo ragazzo.

