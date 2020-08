Calciomercato Milan, cessioni: Rodriguez al Torino, Reina al Valencia.

Delineate le cessioni dei due giocatori che già dalla scorsa stagione erano via in prestito.

Dopo i tanti nomi fatti in entrata il Milan si muove anche in uscita. È in dirittura d’arrivo la trattativa per la cessione di Ricardo Rodriguez al Torino.

Il contratto del giocatore con i rossoneri scadrà il 30 giugno 2021 e la presenza in rosa di un inamovibile Theo Hernandez hanno spinto per il cambio di squadra, con lo svizzero che potrà giocarsi le sue carte per i prossimi europei.

Il classe ’92 verrà pagato 3/3,5 milioni di euro, che eviterebbero al Milan una fastidiosa minusvalenza, permettendo di risparmiare circa 5,5 milioni di euro lordi di ingaggio.

Al giocatore, che a Torino ritroverebbe mister Giampaolo, andrà uno stipendio di 1,5 milioni di euro.

Ancora sul fronte cessioni, anche Pepe Reina lascerà il Milan. Il portiere spagnolo, che questa stagione ha giocato in prestito all’Aston Villa, sarebbe vicinissimo al Valencia, con il quale si discute per un conguaglio di un 1 milione di euro per la cessione del giocatore.

Con il suo rientro in patria i rossoneri risparmierebbero, tra ingaggio e ammortamento, ben 6/6,5 milioni di euro che andrebbero ad alleggerire di molto il bilancio rossonero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS