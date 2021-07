Calciomercato Milan: preso Ballo-Touré e torna Brahim Díaz

Continuano a non fermarsi le trattative in casa Milan. Sembra molto vicino il colpo Fodé Ballo-Touré del Monaco che andrebbe a coprire il reparto della fasce. Fatta anche per il ritorno di Brahim Díaz che arriva a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore, invece, atteso anche l’approdo di Olivier Giroud, altro colpo del mercato rossonero.

Un Milan davvero inarrestabile per quanto riguarda il mercato. In poche ore la società ha chiuso già diversi colpi di mercato. Stefano Pioli, così, avrà altri giocatori in attesa della prima di campionato contro la Sampdoria. Il Milan, durante il ritiro estivo, potrebbe già arricchirsi di diverse pedine. La prima, la più attesa, è quella dell’arrivo di Olivier Giroud in Italia.

L’attaccante del Chelsea è arrivato nel capoluogo lombardo ed è atteso per la firma e per le visite mediche. Il francese firmerà un biennale con il club rossonero. Il suo arrivo, però, non sarà l’ultimo visto che sembra essere tutto fatto anche per Fodé Ballo-Touré del Monaco.

Milan, per Ballo-Touré 5 milioni. Prestito per Brahim Díaz

Il terzino del Monaco è quasi un giocatore del Milan. Il classe 97 sarà il vice di Theo Hernández e sarà un trasferimento a titolo definitivo per una cifra attorno ai 5 milioni di euro. Il giocatore ha spinto il club monegasco a cederlo in una piazza così importante come quella rossonera. Ritorna anche Brahim Díaz dal Real Madrid. Il giocatore lo scorso anno ha vestito la maglia del Milan e la sua operazione è stata chiusa in maniera definitiva

Con i Blancos, il Milan ha deciso di attuare la formula del prestito biennale da 3 milioni di euro. Ci sarà anche il diritto di riscatto fissato a 22 milioni e quello di controriscatto a 27 milioni di euro. Fino a questo momento, il Diavolo ha già speso una cifra attorno ai 60 milioni di euro dimostrando come voglia essere uno dei protagonisti assoluti del campionato.

