Calciomercato Milan: assalto PSG per Donnarumma, Theo Hernandez e Bennacer

Il PSG dopo aver mostrato un grande interesse per l’estremo difensore del Milan e per il centrocampista Bennacer mette nel mirino anche Theo Hernandez, terzino sinistro dei rossoneri.

Negli ultimi giorni il club parigino allenato da Thomas Tuchel sta mettendo una notevole pressione nella zona di Milanello. Leonardo, direttore sportivo del PSG, che ha da tempo sotto controllo la situazione del portiere rossonero, visto l’interesse mostratogli già nella sessione estiva di mercato 2019, ora più che mai sembra vicino alla realizzazione del suo desiderio dato che il classe 1999 del Milan è in scadenza a giugno 2021 e il club rossonero non sembra essere in una situazione economica favorevole a garantirgli il rinnovo.

Oltre a Donnarumma il PSG nutre un interesse anche nei confronti di Ismaël Bennacer, ma il club rossonero al momento sembra inamovibile sul fatto che il centrocampista sia incedibile e insostituibile.

L’obiettivo più importante dei parigini però sembra essere Theo Hernandez, il terzino sinistro del Milan classe 1997, acquistato dal Milan la scorsa estate per ben 20 milioni di euro dal Real Madrid e che al momento potrebbe valerne addirittura il doppio dopo aver illuminato la fascia sinistra del Milan in questi mesi. Il PSG sembra essere intenzionato a fornire un’offerta importante, dato che l’attuale terzino sinistro Layvin Kurzawa è in scadenza di contratto a giugno e lascerà il club a parametro zero.

Per il Milan però Theo Hernandez sembra essere incedibile tanto quanto Bennacer data l’enorme importanza che hanno questi ultimi all’interno della rosa.

Per quanto riguarda invece Gigio Donnarumma la cessione può essere molto vicina, infatti già durante la prossima finestra di mercato il portiere potrebbe lasciare Milano, agevolato anche dalle difficoltà che ha il club di rinnovare il suo contratto.

