Video Gol e Highlights Svizzera – Colombia 4-3 Mondiali 2026

Video Gol e Highlights di Svizzera Colombia 4-3 dopo i calci di rigore: elvetici di qualificano ai quarti di finale dove affronteranno l’Argentina di Leo Messi.

La Svizzera si qualifica ai quarti di finale di un Mondiale per la quarta volta nella sua storia e ci torna dopo oltre mezzo secolo, l’ultima volta infatti era stata nel Mondiale del 1954 e le precedenti nel 1934 e 1938.

La Svizzera supera la Colombia al termine di una battaglia infinita e conquista i quarti di finale dei Mondiali 2026. Al BC Place di Vancouver finisce 0-0 dopo 120 minuti intensi, tattici e sempre più tesi con il passare del tempo, poi sono i calci di rigore a premiare la squadra di Murat Yakin, vittoriosa 4-3 dal dischetto.

La Colombia esce con enormi rimpianti, soprattutto per le occasioni avute nei supplementari: la traversa di Lucumí al 99’ e l’errore clamoroso di Campaz al 115’ restano le immagini più pesanti della notte dei Cafeteros. La Svizzera, invece, resiste, soffre, si aggrappa a Gregor Kobel e poi mantiene maggiore lucidità nella lotteria dei rigori.

La sfida tra Svizzera e Colombia è stata l’ultimo ottavo di finale dei Mondiali 2026 e ha confermato tutto l’equilibrio previsto alla vigilia. Il primo tempo è stato vivace, con la Colombia più brillante nella prima parte e la Svizzera in crescita dopo l’hydration break. Nella ripresa, invece, i ritmi si sono abbassati, con entrambe le squadre più attente a non concedere il gol decisivo.

Nei supplementari la partita si è accesa di nuovo. La Colombia ha costruito le occasioni migliori, ma non è riuscita a sfruttarle. La Svizzera ha resistito fino ai rigori e dal dischetto ha trovato la freddezza necessaria per continuare il proprio cammino mondiale.

Con questo successo, gli elvetici raggiungono l’Argentina ai quarti di finale domenica alle 03:00 di notte in Italia in un incrocio che promette grande tensione dopo la folle rimonta dell’Albiceleste contro l’Egitto.

Cronaca di Svizzera – Colombia 4-3 dopo i calci di rigore:

Cronaca 1° Tempo:

4’ Ritmo subito alto a Vancouver. Le due squadre provano a verticalizzare appena riconquistano il pallone, senza lunghe fasi di studio.

5’ Primo calcio d’angolo della partita per la Colombia. James Rodríguez mette al centro un pallone teso, ma la difesa svizzera respinge senza correre rischi.

6’ Primo squillo della Svizzera con Ndoye, che conclude dopo una bella combinazione sulla sinistra. L’azione viene però fermata per fuorigioco.

9’ La Svizzera prova ad alzare il pressing, mentre la Colombia cerca di controllare il possesso e di uscire con qualità dalla propria metà campo.

13’ Buona iniziativa di Luis Díaz, che conquista una punizione sulla trequarti sinistra. Sul cross di James Rodríguez nasce una breve mischia, ma Kobel blocca in presa alta.

14’ Risponde subito la Svizzera con un calcio d’angolo. Rieder mette il pallone in area, ma viene segnalato un fallo in attacco e la Colombia può ripartire.

21’ Grande occasione per la Colombia. Puerta calcia forte dal limite cercando l’incrocio, ma Kobel risponde con un ottimo intervento e tiene il risultato sullo 0-0.

23’ Primo hydration break della partita. Pausa utile per rifiatare e riordinare le idee dopo una partenza molto intensa.

26’ Si riparte con la Svizzera in possesso palla. Gli elvetici provano a far girare il pallone nella propria metà campo per abbassare il ritmo colombiano.

30’ Occasione importante per la Svizzera. Rieder entra in area e calcia con il sinistro a incrociare, costringendo Camilo Vargas a un grande intervento.

32’ Ancora Svizzera pericolosa. Ndoye entra in area da sinistra e prova il rasoterra, ma la conclusione è debole e Vargas blocca in presa bassa.

36’ La Svizzera prende campo e fa circolare meglio il pallone. La Colombia si compatta, chiude gli spazi e prova a ripartire subito dopo ogni recupero.

40’ Angolo per la Colombia. Sugli sviluppi il pallone esce nuovamente, ma il VAR segnala l’ultimo tocco di Jhon Arias e si riparte con una rimessa dal fondo per Kobel.

43’ Nuovo corner per la Colombia, che cresce nel finale di primo tempo e prova a mettere pressione alla difesa svizzera.

44’ Mischia in area sugli sviluppi del calcio d’angolo, con una serie di colpi di testa da parte dei giocatori di entrambe le squadre. La difesa svizzera riesce ad allontanare.

45’ Tre minuti di recupero concessi nel primo tempo.

45’+4 Finisce la prima frazione. Svizzera e Colombia vanno all’intervallo sullo 0-0 dopo 45 minuti intensi e con occasioni da entrambe le parti.

Cronaca 2° Tempo:

46’ Inizia la ripresa. La Svizzera effettua il primo cambio: fuori Jashari, dentro Sow.

47’ Subito Svizzera pericolosa. Ndoye va sul fondo e mette al centro per Sow, che però scivola al momento della conclusione e manda fuori.

49’ Proteste svizzere per un possibile calcio di rigore dopo un contatto su Ndoye. L’arbitro Iván Barton lascia proseguire.

51’ Primo cartellino giallo della partita: ammonito Granit Xhaka per un intervento in ritardo a centrocampo.

52’ La Svizzera conquista una punizione da posizione interessante dopo un fallo di Sánchez su Rieder al limite dell’area.

53’ Rieder calcia con il mancino a rientrare. Il pallone esce di poco e colpisce l’esterno della rete, dando l’illusione del gol.

59’ Secondo ammonito della partita: giallo anche per Zakaria, punito per un intervento duro su Luis Díaz.

60’ La Colombia torna a farsi vedere in avanti. Luis Díaz si gira dal limite e calcia, ma Kobel blocca senza difficoltà. Poco dopo arriva anche il giallo per Suárez.

63’ Suárez prova il destro da fuori da buona posizione. La conclusione è potente, ma molto imprecisa e termina ampiamente a lato.

66’ Doppio cambio per la Colombia: escono James Rodríguez e Jhon Arias, entrano Quintero e Campaz. Una mossa pensata per dare qualità e freschezza sulla trequarti.

68’ Secondo hydration break. Le squadre si avvicinano alle panchine per una pausa breve ma importante, con la partita ancora bloccata.

71’ Seconda sostituzione nella Svizzera: fuori Ricardo Rodríguez, dentro Muheim.

72’ Scontro duro tra Vargas ed Embolo. Il portiere colombiano esce con decisione e travolge l’attaccante svizzero. Entrano i sanitari di entrambe le squadre.

73’ Vargas ed Embolo riescono a proseguire. Il gioco riprende dopo qualche momento di apprensione.

77’ I ritmi si abbassano sensibilmente. Nessuna delle due squadre vuole concedere spazi o rischiare una giocata troppo forzata.

82’ Doppio cambio nella Colombia: fuori Suárez e Lerma, dentro Hernández e Ríos.

83’ Calcio d’angolo per la Svizzera. La difesa colombiana allontana la minaccia e tiene il risultato sullo 0-0.

87’ Due sostituzioni per la Svizzera: escono Embolo e Zakaria, entrano Itten e Widmer.

90’ Concessi cinque minuti di recupero.

90’+1 Grande imbucata per Ndoye, che calcia di destro a incrociare ma non trova lo specchio della porta.

90’+2 Quinto cambio nella Svizzera: Ndoye lascia il posto a Vargas.

90’+3 Calcio d’angolo per la Svizzera, che prova l’assalto finale prima dei supplementari.

90’+4 Rieder batte dalla bandierina con il mancino a rientrare, ma la Colombia respinge ancora.

90’+6 Finiscono i tempi regolamentari. Svizzera e Colombia restano ferme sullo 0-0 e la partita va ai supplementari.

Cronaca 1° Tempo Supplementare:

91’ Inizia il primo tempo supplementare. Primo pallone giocato dalla Colombia.

92’ Punizione interessante per i Cafeteros, con Quintero che sistema il pallone vicino al limite sinistro dell’area svizzera.

93’ Sul cross in mezzo, la Colombia protesta per un contatto su Campaz. L’arbitro Barton non ravvisa irregolarità e concede rimessa dal fondo alla Svizzera.

95’ Ammonito Sánchez tra le fila della Colombia.

98’ Angolo per la Colombia dopo una buona chiusura di Widmer su Luis Díaz.

99’ Occasione clamorosa per la Colombia. Sugli sviluppi del corner, Lucumí salta più in alto di tutti e colpisce di testa da pochi passi, ma il pallone si stampa sulla traversa.

101’ Campaz prova la conclusione dalla distanza e costringe Kobel a deviare in calcio d’angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi.

103’ Cambio nella Svizzera: fuori Rieder, dentro Amdouni.

104’ Amdouni riceve palla in area e calcia forte, ma non riesce ad angolare. Vargas para bene, ma il gioco era fermo per una posizione di fuorigioco.

105’ Ammonito anche Muheim tra gli svizzeri. Concesso un minuto di recupero nel primo tempo supplementare.

105’+2 Finisce il primo tempo supplementare. Ancora 0-0, ma la partita è più viva rispetto alla ripresa.

Cronaca 2° Tempo Supplementare:

106’ Comincia il secondo tempo supplementare. È la Svizzera a dare il via agli ultimi 15 minuti.

109’ La Svizzera prova a gestire maggiormente il possesso, ma la Colombia resta compatta e chiude bene le linee centrali.

112’ Quintero ci prova da fuori. Rientra sul mancino dal limite e calcia forte, ma la traiettoria è troppo alta.

114’ Risponde la Svizzera con una conclusione dalla distanza di Xhaka, ma il sinistro del capitano elvetico termina alto.

115’ Occasione enorme per la Colombia. La difesa svizzera sbaglia, Campaz recupera il pallone e si presenta davanti a Kobel, ma calcia alto con il sinistro. Errore pesantissimo.

118’ Lucumí resta a terra e chiede il cambio. Il difensore colombiano non sembra in grado di proseguire.

119’ Sostituzione nella Colombia: fuori Lucumí, dentro Yerry Mina.

120’ I supplementari si chiudono senza reti. Svizzera e Colombia vanno ai calci di rigore dopo 120 minuti terminati sullo 0-0.

Calci di rigore:

Dal dischetto la Svizzera è più fredda. Segnano Xhaka, Amdouni, Itten e Vargas, mentre l’unico errore elvetico è quello di Akanji, che calcia alto.

La Colombia risponde con i gol di Quintero, Campaz e Luis Díaz, ma paga carissimi gli errori di Davinson Sánchez e Cucho Hernández. La lotteria dagli undici metri finisce 4-3 per la Svizzera, che può festeggiare la qualificazione ai quarti.

Questa la sequenza dei rigori:

Quintero (Colombia) GOL;

Xhaka (Svizzera) GOL;

Sanchez (Colombia) TRAVERSA;

Amdouni (Svizzera) GOL;

Campaz (Colombia) GOL;

Akanji (Svizzera) FUORI;

Hernandez (Colombia) PARATO;

Itten (Svizzera) GOL;

Luis Diaz (Colombia) GOL;

Vargas (Svizzera) GOL.

Svizzera ai quarti contro l’Argentina

La Svizzera raggiunge così l’Argentina nei quarti di finale dei Mondiali 2026. Gli elvetici arrivano all’appuntamento dopo una partita di enorme sacrificio, in cui hanno saputo soffrire, resistere alle occasioni colombiane e mantenere lucidità nei momenti decisivi.

Per la Colombia resta una grande amarezza. I Cafeteros hanno avuto le migliori chance nei supplementari, ma la traversa di Lucumí e l’errore di Campaz hanno pesato come macigni. Ai rigori, poi, la Svizzera ha completato la propria notte perfetta, trasformando una gara bloccata in una qualificazione dal peso enorme.

Video Gol e Highlights di Svizzera – Colombia:

Video online a breve

Tabellino di Svizzera – Colombia:

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Zakaria (86′ Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez (71′ Muheim); Freuler, Xhaka, Jashari (46′ Sow); Ndoye (92′ Vargas), Embolo (86′ Itten), Rieder (103′ Amdouni). Ct: Murat Yakin

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumì (119′ Mina), Mojica; Arias (66′ Campaz), Puerta, Lerma (83′ Rios); James Rodriguez (66′ Quintero), Suarez (83′ Hernandez), Luis Diaz. Ct: Nestor Lorenzo

ARBITRO: Barton (El Salvador)

MARCATORI:

AMMONITI: Xhaka (S), Zakaria (S), Suarez (C), Sanchez (C), Muheim (S)