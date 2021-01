Calciomercato Milan: accordo col Parma per Conti

Questa domenica è stata contrassegnata dai colpi messi a segno dal Milan in chiave mercato. Raggiunti gli accordi per Mandzukic e Tomori in entrata, il club di Via Aldo Rossi ha perfezionato anche un’uscita: Andrea Conti è vicino al Parma.

Il Milan è il club più attivo in questo gennaio di calciomercato. Mandzukic e Tomori possono considerarsi due operazioni già chiuse.

Si aspettano entrambi per le visite mediche. Non solo colpi in entrata però per il Milan. Infatti, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, i rossoneri hanno raggiunto con il Parma un accordo di massima per il passaggio del terzino destro Andrea Conti ai ducali.

Andrea Conti in azione col Milan. I rossoneri e il Parma hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del terzino destro in Emilia.

La formula è un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 7 milioni di euro. Le parti dunque si sono accordate, manca il si definitivo del giocatore che, comunque, non dovrebbe tardare ad arrivare visto la grande voglia di giocatore di Conti.

Il Milan, dunque, dopo l’uscita di Leo Duarte all’Istanbul Basaksehir, sta ormai perfezionando anche il trasferimento di Andrea Conti al Parma.

