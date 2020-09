Calciomercato: lo Spezia sogna Yayà Tourè e Pato, preso Verde

Lo Spezia è deciso a non sfigurare nel suo primo anno assoluto in Serie A e cosi la società bianconera nelle ultime ore ha messo nel mirino nientemeno che il centrocampista ivoriano Yayà Tourè e l’attaccante ex Milan Pato, con il brasiliano desideroso di far ritorno in Italia.

Attualmente l’attaccante brasiliano si è svincolato dopo l’esperienza al San Paolo ed è il sogno di mercato degli aquilotti decisi a mantenere la massima categoria inseguita per ben 114 anni. Certo, la strada per arrivare al trentunenne non sarà facile, l’ostacolo al momento più duro da sormontare riguarda l’ingaggio importante percepito dal brasiliano nell’ultima esperienza al San Paolo, ma a La Spezia sono convinti che il presidente farà di tutto per regalare ad Italiano il papero, cosi da piazzare l’autentico colpaccio.

I sogni dei liguri non si fermano al solo Pato. Nelle ultime ore infatti circola con insistenza il nome di Yayà Tourè. Anche il centrocampista ex City è attualmente svincolato ed il profilo del calciatore classe 1983 potrebbe rientrare nei piani degli spezzini. Cosi come Pato, anche per Yayà Tourè l’ostacolo principale da superare sarebbe l’oneroso ingaggio che l’ivoriano ha percepito nel QD Huangai, suo ultimo club.

Il papero e Tourè al momento sono solo suggestioni che fanno sognare i tifosi del neopromosso Spezia, al momento però di concreto non c’è ancora nulla. Tanto è stato fatto invece dal club bianconero per riportare in Italia Daniele Verde. Il 24enne scuola Roma infatti sarebbe ad un passo dallo Spezia ritornando cosi a calcare i campi della nostra Serie A dopo l’esperienza greca con l’AEK Atene.

La formula che porterebbe in Liguria l’ex calciatore di Verona e Avellino, sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto obbligatorio in caso di salvezza fissato a 3,5 milioni di euro.

