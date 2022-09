Calciomercato Ligue 1: tutti i migliori calciatori in scadenza giugno 2023 in Francia

Non solo Messi e Sergio Ramos, in Francia sono vari i nomi di grande interesse che potrebbero far gola per un colpo a costo zero.

Il calciomercato è terminato quasi da un mese ed è ora di pensare ai possibili rinnovi di contratto o alle grandi occasioni che potrebbero nascere a costo zero.

La Ligue 1, infatti, ha un elevato numero di contratti ancora da risolvere e molti calciatori potrebbero clamorosamente decidere di cambiare aria e provare una nuova sfida.

Tra “vecchi” con un curriculum pesantissimo e giovani di grande talento, la lista dei giocatori in scadenza nel 2023 potrebbe far gola a tante società.

Il pezzo più pregiato è, ovviamente, Lionel Andres Messi che concluderà il suo contratto che lo lega al PSG proprio durante la prossima estate.

Un nome come quello di Messi non può, di certo, lasciare indifferente l’opinione pubblica e le varie società europee che, nonostante le dovute considerazioni da fare circa l’età (35 anni) e l’onerosissimo stipendio, potrebbero tentare l’affondo.

La pista più plausibile, oltre il rinnovo, sembra però quella che vede il fuoriclasse argentino tornare in patria o provare una suggestiva avventura in America.

Molto simile il discorso per Sergio Ramos, altro campionissimo che potrebbe lasciare il PSG per cercare una nuova sfida dopo una stagione abbastanza tribolata tra infortuni e prestazioni non all’altezza.

C’è da dare un occhio di riguardo per l’Olympique Lione e il Lille che potrebbero lasciare alcuni giocatori dalle caratteristiche e potenzialità assolutamente interessanti.

Il Lione, infatti, non ha ancora risolto le discussioni riguardo ai contratti di Houssem Aouar e Moussa Dembelè.

I due calciatori, rispettivamente di 24 e 26 anni, possono essere dei potenziali gioielli a costo zero per le società interessate e in Italia qualcuna già si è mossa, quantomeno, per ottenere informazioni.

Tra i due, soprattutto il nome di Aouar potrebbe ingolosire molti club viste le sue caratteristiche e la qualità che contraddistingue il calciatore.

Per quanto riguarda il Lille, può far comodo “l’usato sicuro” Benjamin Andrè (32 anni), oltre che Jonathan Bamba, 26enne di grande estro e velocità.

Da aggiungere, anche i nomi di alcuni calciatori che hanno dimostrato di poter essere fondamentali per i rispettivi club francesi, come Nicolas Cozza (profilo giovane e interessante) o come gli esperti Remy Cabella e Gael Kakuta.

Particolare attenzione anche al 20enne Mbuku del Reims, potenziale crack che a costo zero potrebbe diventare il vero e proprio colpo di mercato tra i prossimi svincolati.

La top 10 dei giocatori in scadenza nel 2023

Lionel Messi (PSG, 35 anni) – valore: 50,00 milioni

Houssem Aouar (OL, 24 anni) – valore: 20,00 milioni

Moussa Dembelè (OL, 26 anni) – valore: 18,00 milioni

Jonathan Bamba (Lille, 26 anni) – valore: 18,00 milioni

Benjamin Andrè (Lille, 32 anni) – valore: 12,00 milioni

Hamari Traorè (Rennes, 30 anni) – valore: 10,00 milioni

Alexander Djiku (Racing Strasburgo, 28 anni) – valore: 10,00 milioni

Branco Van den Boomen (Tolosa, 27 anni) – valore: 7,00 milioni

Nathanael Mbuku (Reims, 20 anni) – valore: 7,00 milioni

Sergio Ramos (PSG, 36 anni) – valore: 6,00 milioni