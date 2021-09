Calciomercato Ligue 1: tutti i migliori calciatori in scadenza giugno 2022 in Francia

Mbappè guida la classifica, ma occhio a Di Maria che potrebbe scegliere una nuova strada. Denayer e Kamara faranno gola a molti club europei.

Il Paris Saint Germain non domina solo il mercato in entrata, ma anche quello in uscita visto che le due scadenze di contratto di Giugno 2022 sono di altissimo profilo.

Tutto il mondo del calcio sarà curioso dal capire come finirà la questione legata a Kylian Mbappè che è diviso tra un rinnovo difficile ma non impossibile, specie se il ragazzo cambi idea a stagione in corso, e la possibilità di vestire la maglia dei suoi sogni, ovvero quella del Real Madrid.

Sarà del 22enne francese la copertina del prossimo mercato, ma il PSG rischia di perdere anche uno dei giocatori più forti che ha avuto in rosa negli ultimi anni, ovvero Angel Di Maria.

El Fideo è in scadenza di contratto e moltissimi club hanno espresso la volontà di intavolare una trattativa per accaparrarsi l’argentino e il PSG, che ha un monte ingaggi molto alto, sta concretamente pensando alla possibilità di lasciarlo andare.

Nonostante l’egemonia parigina, sono tanti i giocatori interessanti che le squadre, italiane e non, potranno contattare già dai prossimi mesi, scopriamo quali sono i più appetibili.

Lista Migliori giocatori della Ligue 1 in scadenza a Giugno 2022

Kylian Mbappè (Paris Saint Germain): Protagonista della telenovela estiva tra Paris e Real Madrid, il 22enne francese si appresta a giocare l’ultimo anno con la maglia dei parigini prima di accordarsi con il Real Madrid e iniziare la sua nuova avventura spagnola. Il rinnovo, però, non è da escludere del tutto e molto dipenderà dall’andamento di questa stagione.

Boubacar Kamara (Olympique Marsiglia): Mediano di 21 anni dal rendimento più che buono nella sua avventura al Marsiglia. Il Wolverhampton ha già chiesto informazioni su di lui e potrebbe giocare d’anticipo convincendo il ragazzo a non rinnovare e giocare in Premier League. Anche Milan e Juventus hanno scritto il suo nome nella lista.

Jason Denayer (Olympique Lione): Il difensore centrale belga ha in mente di rinnovare il contratto con il Lione, ma il Milan farà di tutto per convincerlo ad approdare in Serie A. Potrebbe essere davvero un ottimo acquisto per Pioli.

Angel Di Maria (Paris Saint Germain): Anche a 33 anni, El Fideo farebbe comodo a tutte le squadre del mondo. Dotato di infinita tecnica, intelligenza tattica e grande estro, l’argentino è il sogno di grandi club tra cui anche la Juventus, l’Inter e il Milan. Potrebbe rinnovare il contratto, ma non è detto che il suo futuro sia ancora a Parigi.

Reinildo Mandava (LOSC Lille): Cercato dal Napoli nelle ultime settimane di calciomercato, il terzino del Lille rappresenta una ottima alternativa a costo zero. Non è certa la sua situazione contrattuale, quindi è possibile affondare il colpo.

Randal Kolo Muani (Nantes): Già in gol quest’anno, il ragazzo può giocare in tutti i ruoli d’attacco e fa gola a molte squadre, specie il Milan che già ha chiesto informazioni a club e agente. Probabilmente, però, il suo destino è legato al Nantes.

Khephren Thuram (OGC Nice): Sicuramente uno dei profili più interessanti sia per l’età (20 anni), sia per le prestazioni. Mediano di buona spinta e figlio di Lilian, il ragazzo ha un buon legame con l’Italia essendo nato a Reggio Emilia. Poco probabile si muoverà a zero nella prossima finestra di mercato.

Xeka (LOSC Lille): Mediano dall’alto temperamento, sia in campo dove ha mostrato buone giocate, sia fuori con grandi risse e litigate. Rimarrà al Lille.

Djibril Sidibè (Monaco): Ancora incerto il suo destino nel Monaco. Il terzino destro sembrava in procinto di terminare il suo contratto, ma le ultime prestazioni potrebbero far cambiare idea. In Italia ancora nessuno ha pensato concretamente a lui.

Otavio (Bordeaux): Mediano del Bordeaux, contattato dal Milan prima dell’acquisto di Bakayoko. I rossoneri potrebbero convincerlo a liberarsi a zero, ma attualmente resta una strada difficile da percorrere.

Mathiue Cafaro (Stade Reims): Il giovane trequartista del Reims ha dimostrato di essere un giocatore interessante da seguire. Molto probabile il suo rinnovo.

Stephane Bahoken (Angers): Punto fermo dell’Angers, grande rivelazione di questo inizio di stagione. Difficile dica addio ai bianconeri.

Junior Sambia (Montpellier): Sono due le squadre pronte ad accaparrarsi il terzino dei Montpellier. La prima arriva proprio dalla Francia ed è il Lille, mentre la seconda è italiana, ovvero la Fiorentina che richiese informazioni dopo l’addio di Lirola. Con l’arrivo di Odriozola, più probabile che il ragazzo vada al Lille o resti al Montpellier.

Francesc “Cesc” Fabregas (Monaco): Certamente l’età non lo aiuta, ma la classe di un giocatore come Fabregas può far gola a tanti. Ci ha provato il Milan, che ha poi deciso di virare su altri profili, ma è molto probabile che lo spagnolo si muoverà durante la prossima finestra di mercato.

Timothee Kolodziejczak (St Etienne): Ritiro? Rinnovo? O avventura altrove? Fatto sta che il terzino è ai suoi ultimi anni di carriera e il St Etienne vorrebbe liberarsi del suo ingaggio: potrebbe essere una alternativa a sorpresa di un club medio-basso.

Laurent Koscielny (Bordeaux): Discorso molto simile a Kolodziejczak, ma con la scusante di avere un curriculum ben più ricco e più pretendenti.

Migliori Bookmakers AAMS