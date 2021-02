Calciomercato Ligue 1 Gennaio 2021: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Si conclude la sessione invernale del calciomercato della Ligue 1. Le squadre francesi hanno provato a rinforzarsi nonostante le difficoltà economiche. Tra scommesse e giocatori in cerca di rilancio, ecco la tabella completa dei movimenti di mercato.

Il gong delle ore 20:00, ha messo fine alle trattative del mercato di riparazione anche nel campionato francese. Come successo anche negli altri campionati europei, il mercato che ci lasciamo alle spalle è uno dei più “poveri” e difficoltosi a causa dei problemi economici che il Covid ha inflitto a tante società.

Nessun acquisto, tranne uno, è stato caratterizzato da una cifra esorbitante spesa da un club e tanti colpi sono avvenuti sotto la formula del prestito.

Il Monaco ha fortemente puntato sulla punta, ex Brugge, Krepin Diatta, che ha già debuttato con la sua nuova maglia. Gli uomini del Principato hanno speso la cifra “record” di 20 milioni di euro aggiudicandosi il premio di “Paperoni di Francia”.

Diatta, infatti, è l’unico giocatore che si è trasferito in Francia dopo essere stato pagato più di 10 milioni. Al secondo posto, infatti, c’è una conoscenza della società juventina e del calcio italiano, ovvero il giovane Tongya che passa dalla JuveU21 al Marsiglia per 8 milioni.

La cifra è spiegabile anche grazie ad una manovra di mercato che ha portato alla corte della seconda squadra bianconera Akè e a bilancio entrambi sono risultati pagati 8 milioni, rendendo lo scambio alla pari.

Il PSG è stato praticamente assente in questa sessione e il mercato più interessante è stato fatto proprio dall’OM.

Il Marsiglia ha “speso” guardando il Campionato Italiano: oltre Tongya, è arrivato l’esterno ex Fiorentina Lirola e la punta alla ricerca di riscatto Milik.

Arek Milik è sicuramente il nome più interessante del mercato francese e si giocherà ogni carta possibile per convincere il CT della Polonia a portarlo agli Europei.

Entrambi gli ex della Serie A sono arrivati con la formula del prestito e si aggiungono nomi interessanti come Saliba (dall’Arsenal al Nizza) e Slimani (dal Leicester al Lione), anch’essi in prestito.

Torna in patria Daniele Rugani che si accasa al Cagliari chiudendo la sua opaca avventura francese.

Tante idee e tanto risparmio in un mercato più ragionato e meno pirotecnico del solito. I bilanci, quest’anno, hanno fatto da padrone ad un mercato logorato dal Covid e, infatti, molte squadre hanno deciso di non muoversi.

Ecco la lista completa dei movimenti di questa sessione con i prezzi ufficiali trascritti nel bilancio di questa stagione.

Tutti gli acquisti e cessioni delle 20 squadre di Ligue 1

PARIS SAINT GERMAIN

ACQUISTI: M.Bulka (P, Cartagena – fine prestito)

CESSIONI: Jesè Rodriguez (C, svincolato); B.Fadiga (C, Stade Brest – prestito); M.Bulka (P, Chatearnoux – prestito)

OLYMPIQUE MARSIGLIA

ACQUISTI: F.Tongya (C, Juventus U23 – 8 milioni); P.Lirola (D, Fiorentina – prestito); A.Milik (A, Napoli – prestito)

CESSIONI: M.Sanson (C, Aston Villa – 15,80 milioni); M.Akè (A, Juventus U23 – 8 milioni); F.Chabrolle (C, Ajaccio – gratuito); K.Mitroglou (A, Paok Salonicco – gratuito); K.Strootman (C, Genoa – prestito); N.Radonjic (A, Herta Berlino – prestito)

STADE RENNAIS

ACQUISTI: –

CESSIONI: D.Rugani (D, Juventus/Cagliari – fine prestito); G.Rutter (A, Hoffenheim – 800 mila)

LOSC LILLA

ACQUISTI: –

CESSIONI: F.Ouattara (A, Valencia Mestalla – prestito), C.Niasse (C, Panathinaikos – prestito); A.Soumaoro (D, Bologna – prestito)

OGC NIZZA

ACQUISTI: W.Saliba (D, Arsenal – prestito)

CESSIONI: R.Coly (D, Amiens – prestito)

STADE REIMS

ACQUISTI: –

CESSIONI: A.Donis (A, VVV-Venlo – prestito)

OLYMPIQUE LIONE

ACQUISTI: I.Slimani (A, Leicester – prestito); Y.Konè (D, Elche – fine prestito)

CESSIONI: M.Dembelè (A, Atletico Madrid – 1,50 milioni di prestito); Y. Konè (D, Hatayspor – prestito); J.Lucas (D, Stade Brest – prestito)

MONTPELLIER HSC

ACQUISTI: Mathias Suarez (D, Nacional – fine prestito)

CESSIONI: T.Vargas (C, Chateauroux – prestito)

RC STRASBURGO ALSAZIA

ACQUISTI: Guilbert (D, Aston Villa – prestito)

CESSIONI: K.Lala (D, Olympiacos – ?)

MONACO

ACQUISTI: K.Diatta (A, Club Brugge – 20 milioni)

CESSIONI: Pavlovic (D, Cercle Brugge – prestito), Jemerson (D, Corinthians – 680 mila), Onyekuru (A, Galatasaray – 650 mila per prestito)

SCO ANGERS

ACQUISTI: Y.Fortune (A, Sion – prestito)

CESSIONI: H.Loucif (D, Alger – gratuito)

FC GIRONDINS BORDEAUX

ACQUISTI: J.M.Seri (D, Fulham – prestito)

CESSIONI: Pablo (D, Lokomotiv Mosca), Mandanda (P, Stade Lavallois)

FC NANTES

ACQUISTI: –

CESSIONI: M.Abeid (D, Al-Nassr – 1,5 milioni)

STADE BREST 29

ACQUISTI: Jean Lucas (Lione), Hassen (svincolato), Fadiga (PSG)

CESSIONI: Tavares (Famalicao)

METZ

ACQUISTI: Boahene (Rainbow FC)

CESSIONI: Delecroix (Annecy)

DIGIONE

ACQUISTI: –

CESSIONI: –

SAINT-ETIENNE

ACQUISTI: Fall (P, Guédiawaye – gratis); Cissé (D, Olympiacos – 600 mila per prestito); Neyou (D, Braga – 400 mila)

CESSIONI: Stéphane Ruffier (P, ritiro), Jean-Philippe Krasso (A, Le Mans – prestito)

NIMES

ACQUISTI: –

CESSIONI: –

LORIENT

ACQUISTI: Tiago Lori (D, Lorient – prestito);

CESSIONI: U.Bozok (A, Troyes – prestito)

LENS

ACQUISTI: Robail (Guingamp)

CESSIONI: Valencia (svincolato), Desprez (Paris FC), Robail (Valenciennes), Bayala (Ajaccio), Sene (Annecy), Boli (Pau), Radovanovic (Kortrijk)

