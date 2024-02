Calciomercato Liga Gennaio 2024: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Tutti gli acquisti e le cessioni della sessioni di calciomercato Liga gennaio 2024.

Calciomercato Liga gennaio 2024

Troppo pochi i colpi di scena in ottica trasferimenti vistisi nella Liga spagnola in questa sessione di mercato invernale con le principali big spagnole con il Real Madrid che resta del tutto impassibile sia sui movimenti in entrata che in uscita dopo una campagna estiva faraonica e con il Barcellona che piazza in entrata soltanto il colpo del giovane 18enne brasiliano Victor Roque proveniente dal Athletico Paramanense per 40 milioni di euro e subito in gol all’esordio contro l’Osasuna.

Curiosa anche la scelta della dirigenza del Girona, attuale rivelazione del calcio spagnolo, che, dopo un girone d’andata stratosferico con tanto di secondo posto in solitaria a sole due lunghezze dal Real capolista, ha deciso di non muovere le carte in tavola sul mercato e di lasciare intatto il proprio reparto organico.

Lavora invece molto bene l’Atletico Madrid, che si focalizza nella medesima sessione mettendo a segno ben due colpi per la propria retroguardia prelevando un difensore esperto come Gabriel Paulista dal Valencia per 2,5 milioni di euro e assestando il colpo in prospettiva del giovane centrale belga Arthur Vermeeren dall’Anversa per circa 30 milioni di euro.

Da citare anche le mosse di mercato svolte dai club che militano nelle parti basse della classifica spagnola come il Siviglia che, dopo un girone d’andata svolto in maniera disastrosa, cerca di correre ai ripari con delle operazioni in prestito che hanno portato alla corte di Flores giovani promettenti come Agoume dell’Inter, Hannibal del Manchester United e Alejo Veliz del Tottenham.

Ecco l’elenco completo di tutti gli acquisti e le cessioni squadra per squadra della Liga:

ATLETICO BILBAO

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:

Nolaskoain

Nico Serrano

ATLETICO MADRID

Acquisti:

Vermeeren

Moldovan

Gabriel Paulista

Cessioni:

Ivo Grbic

Soyuncu

Javi Galan

BARCELLONA

Acquisti:

Victor Roque

Cessioni:

Nessuna

GIRONA

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:





Espinosa

Ortiz

Kèbè

OSASUNA

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:

Avila

Brasanac

Diego Moreno

Nacho Vidal

BETIS SIVIGLIA

Acquisti:



Johnny Cardoso

Cedric Bakambù

Chimy Avila

Pablo Fornals

Cessioni:

Luiz Henrique

Borja Iglesias

Andres Guardado

Juanmi

Juan Cruz

REAL MADRID

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:

Nessuna

REAL SOCIEDAD

Acquisti:

Sheraldo Becker

Javi Galan

Cessioni:

Ali Cho

Karrikaburu

SIVIGLIA

Acquisti:

Agoume

Hannibal

Veliz

Isaac Romero

Cessioni:

Fernando

Pastor

Ivan Rakitic

VILLAREAL

Acquisti:

Eric Bailey

Bertrand Traorè

Goncalo Guedes

Yerson Mosquera

Cessioni:

Berereton Diaz

Matteo Gabbia

GRANADA

Acquisti:

Martin Hongla

Theo Corbeanu

Marc Marinez

Facundo Pellistri

Batalla

Piatkowski

Cessioni:

Wilson Manafà

Alberto Perea

Njegos Pertovic

Andrè Ferreira

LAS PALMAS

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:

Jonathan Viera

RAYO VALLECANO

Acquisti:

Miguel Crespo

Cessioni:

Joni Montiel

MALLORCA

Acquisti:

Nacho Vidal

Nemanja Radonjic

David Lopez

Daniel Luna

Cessioni:

Amath Ndiaje

Braian Cufrè

GETAFE

Acquisti:



Yellu Santiago

Ilaix Moriba

Cessioni:

Stefan Mitrovic

Choco Lozano

Dario Poveda

Enes Unal

VALENCIA

Acquisti:



Peter Federico

Cessioni:

Gabriel Paulista

Koba Koindredi

ALMERIA

Acquisti:

Aleksandar Radovanovic

Luka Romero

Choco Lozano

Bruno Langa

Cessioni:

Sergio Akieme

Arnaul Puigmal

Marciano Sanca

Kaiky

CELTA VIGO

Acquisti:

Tedeo Allende

Jailson

Javier Manquillo

Cessioni:

Augustin Marchesin

Lautaro de Leon

CADIZ

Acquisti:

Juanmi

Ousou

Samassekou

Cessioni:

Alvaro Jimenez

Martin Calderon

Alvaro Negredo

DEPORTIVO ALAVES

Acquisti:

Carlos Vicente

Cessioni:

Alan Godoy

Nikola Maras