Calciomercato Liga estate 2020: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Tutti gli acquisti e le cessioni della sessione estiva di calciomercato della Liga Santander. Pochi i soldi spesi dalle società spagnole in questa finestra di mercato.

Ieri alle 24:00 si è chiusa la sessione estiva di calciomercato della Liga Santander dove ci sono stati pochi colpi in entrata e più cessioni eccellenti.

La cessione più importante è arrivata nelle ultimissime ore di calciomercato con l’Atletico Madrid che ha perso un giocatore fondamentale per Simeone: Thomas Partey. Il centrocampista, infatti, è stato acquistato dall’Arsenal che ha pagato la clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

A questa cessione fa seguito quella di Luis Suarez, con l’ormai ex attaccante del Barcellona che è stato letteralmente regalato proprio all’Atletico Madrid. Pur di sistemare gli esuberi, il Barcellona ha dovuto svendere i propri giocatori cedendo poi Rafinha, Vidal e Rakitic a PSG, Inter e Siviglia, rivali diretti in Champions League e Liga.

In entrata, oltre all’arrivo di Pjanic, i blaugrana hanno preso Sergino Dest dall’Ajax per la difesa, dove però hanno perso Semedo, passato al Wolverhampton. L’altra big di Spagna vale a dire il Real Madrid, invece, oltre a richiamare Odegaard dalla Real Sociedad (che intanto si è regalata David Silva), non ha fatto altri movimenti.

I Blancos hanno più badato alle cessioni salutando gente come Hakimi, passato all’Inter, Bale e Reguilon ceduti al Tottenham e James Rodriguez venduto al Tottenham. Buon mercato per il Siviglia che oltre a Rakitic, ha acquistato il marocchino Idrissi dall’AZ Alkmaar, Oscar Rodriguez dal Real e riscattato Suso dal Milan.

Nessun acquisto per il Valencia che si è indebolito moltissimo con le cessioni di Parejo e Coquelin al Villarreal, di Ferran Torres al Manchester City e di Rodrigo al Leeds. Un non-mercato che non è andato giù a Javi Gracia che ora minaccia le dimissioni. Di seguito la tabella completa con tutti gli acquisti e le cessioni dei club di Liga.

Calciomercato Liga estate 2020

ALAVES

Acquisti: Lejeune (in prestito dal Newcastle), Deyverson (Palmeiras), Battaglia (in prestito dalla Sporting CP), Tavares (Benfica), Jota Peleteiro (svincolato), Guidetti (Hannover 96, FP), Burgui (Saragozza, FP), Sivera (Almería, FP)

Cessioni: Rodrigo Rivas (Poli Ejido), Demirovic (Friburgo), Oliver Burke (West Bromwich Albion), Camarasa (Betis), Magallán (Ajax), Aleix Vidal (Siviglia), Fejsa (Benfica), Roberto (Valladolid), Miérez ( in prestito a NK Osijek), Galilea (in prestito a NK Istra 1961), Verdón (Ludogorets), Twumasi (Hannover 96), Diéguez (Fuenlabrada), Javi Muñoz (in prestito a Mirandés), Carlos Isaac (in prestito ad Albacete), Saúl García ( in prestito allo Sporting), Anderson Emanuel (in prestito a Bolivar), JL Rodríguez (in prestito a Lugo), Fuchs (Dundee United), Rafa Navarro (NK Istra)

ATHLETIC CLUB

Acquisti: Vencedor, Areso, Morcillo e Zarraga (Athletic Club B), Álex Berenguer (Torino), Iñigo Vicente (Mirandés, FP), Nolaskoain (Deportivo, FP)

Cessioni: Aduriz (ritiro), Hodei Oleaga (Barakaldo), San José (Birmingham), Beñat, Ganea (Aris), Vivian (in prestito a Mirandés), Guruzeta (Sabadell), Andoni López (UD Logroñés), Ganea (Aris Salónica) , Larrazabal (Saragozza)

ATLETICO MADRID

Acquisti: Grbic (Lokomotiv Zagreb), Carrasco (Dalian Yifang), Suárez (Barcellona), Torreira (Arsenal).

Cessioni: Thomas (Arsenal), Kalinic (Hellas Verona) Adán (Sporting Portugal), Caio Henrique (in prestito al Monaco), Darío Poveda (Getafe), Montero (in prestito al Besiktas), Morata (in prestito alla Juventus), Arias (in prestito Bayer Leverkusen), Riquelme (Bournemouth), Nicolás Schiappacasse (Sassuolo), Mollejo (in prestito al Getafe).

BARCELLONA

Acquisti: Pjanic (Juventus), Trincao (Sporting Braga), Sergiño Dest (Ajax), Pedri (Las Palmas, FP), Coutinho (Bayern, FP), Aleñá (Betis, FP), Matheus Fernandes (Valladolid, FP), Oriol Busquets (Twente, FP)

Cessioni: Arthur (Juventus), Rakitic (Siviglia), Wagué (in prestito al PAOK), Arturo Vidal (Inter), Semedo (Wolverhampton), Suárez (Atlético), Monchu (in prestito al Girona), Rafinha (PSG ), Todibo (in prestito al Benfica).

BETIS

Acquisti: Martín Montoya (Brighton), Claudio Bravo (libero, Man. City), Víctor Ruiz (libero, Besiktas), Paul Akouokou (Betis B), Miranda (in prestito dal Barça), Camarasa (Alavés, FP), Aitor Ruibal (Leganés, FP), Sanabria (Genoa, FP)

Cessioni: Barragán, Pedraza (Villarreal), Carles Aleñá (Barcellona), Javi García (Boavista), Feddal (Sporting de Portugal), Edgar (in prestito a Oviedo), Robert (in prestito a Las Palmas), Juanjo Narváez (in prestito a Saragozza) , Ismael (Atlético B), Kaptoum (Almeria)

CADIZ

Acquisti: Adekanye (Lazio), Jairo (Almería) Jonsson (Konyaspor), Sotres (ex-Salamanca UDS), Negredo (Al-Nasr), David Mayoral (UCAM Murcia), Pombo (Saragozza), Álvaro Giménez (Birmingham), Iván Alejo (Malaga FP), ‘Choco’ Lozano (Girona, FP), Malbasic (Tenerife), Nano Mesa (Eibar), Ledesma (Rosario Central), Kike Carrasco (Extremadura), Gaspar Panadero (Al-Wahda), C. Martinez (Recreativo Huelva)

Cessioni: Gaspar Panadero (in prestito a Ponferradina), Sergio Sánchez, Caye Quintana (in prestito a Málaga), David Mayoral (in prestito a Hermannstadt), Brian Oliván (Mallorca), Matos (in prestito a Málaga), Dani Romera (Ponferradina), Dani Sotres (in prestito al Rayo Majadahonda), Edu Ramos, Javi Navarro (in prestito ad Albacete), David Carmona (Betis B), Cifuentes (ritiro), Querol (svincolato), Jovanovic (svincolato), Rhiner (in prestito a Cartagena)

CELTA VIGO

Acquisti: Olaza (in prestito da Boca Juniors), Renato Tapia (Feyenoord), Álvaro Vadillo (Granada), Miguel Baeza (Real Madrid Castilla), Murillo (Sampdoria), David Costas (Almería, FP), Emre Mor (Olympiacos, FP)

Cessioni: Vadillo (in prestito all’Espanyol), Gabriel Fernández (in prestito al Saragozza), Robert Mazan (svincolato), Smolov (Lokomotiv, FP), Bradaric (Cagliari, FP), Pape Cheick (Lione / Dijon), Rafinha (Barcellona, FP), Juan Hernández (in prestito a Sabadell), Pione Sisto (Midtjylland), Jozabed (in prestito al Málaga)

EIBAR

Acquisti: Kadzior (Dinamo Zagabria), Recio (in prestito dal Leganés), Kevin Rodrigues (in prestito dalla Real Sociedad), Muto (Newcastle), Pozo e Bryan Gil (in prestito dal Siviglia), Olabe (Extremadura, FP), José Antonio Martínez (Granada, FP)

Cessioni: Orellana (Valladolid), Escalante (Lazio), Ramis (ritirato), Cristóforo (Fiorentina), Charles (Pontevedra), Nano Mesa (Cadice), De Blasis, Calavera (Girona), Asier Benito (Numancia), Álvaro Tejero ( Prestito Saragozza), Dios (prestato a Leioa)

ELCHE

Acquisti: Diego Rodríguez (Defensa y Justicia), Rigoni (Zenit), Marcone (Boca Juniors), Elch Guido Carrillo (Leganés), Lucumí (Tigres), Sánchez Miño (Indipendente), Tete Morente (Málaga), Raúl Guti (Saragozza), Lucas Boyé (Torino), Cifuentes (Málaga), Luismi Sánchez (Valladolid), Youssouf Koné (in prestito da O. Lione), Barragán (Betis)

Cessioni:Iván Sánchez (Birmingham), Escriche (Huesca), San Román (Atlético), Andoni López (Atletico), Tekio (Volos), Jonathas (Sharjah FC), Manuel Sánchez, Juan Cruz (Osasuna), Óscar Gil (Espanyol), Jony Ñíguez (in prestito ad Alcoyano), Manu Justo (in prestito al Celta B), Claudio Medina (Burgos), Pastor (in prestito a Lorca), Folch (in prestito a Tenerife)

GETAFE

Acquisti: Abdoulay (Sporting de Lisboa) Mollejo (Atlético) Enes Ünal (Villarreal), Cucho Hernández (Watford), Darío Poveda (in prestito dall’Atlético), Palaversa (in prestito dal Man. City), Mollejo (in prestito dall’Atlético), Diaby (in prestito dal Sporting dal Portogallo)

Cessioni: Jorge Molina (Granada), Antunes (Sporting CP), Raúl Carnero (Valladolid), Kenedy (Chelsea), Deyverson (Palmeiras), Jason (Valencia), Etebo (Stoke), Hugo Duro (in prestito a RM Castilla), Álvaro Jiménez (Albacete), Fajr (Sivasspor), Ignasi Miquel (in prestito a Leganés), Manoljlovic (UD Sanse), Harper (in prestito a Cartagena), Amath (in prestito a Maiorca)

GRANADA

Acquisti: Nehuen Pérez (Atlético), Milla (Tenerife), Jorge Molina (Getafe), Alberto Soro (Real Madrid), Kenedy (in prestito dal Chelsea), Vallejo (in prestito dal Real Madrid), Yangel Herrera (in prestito dal Manchester City), Luis Suárez ( Watford)

Cessioni: Vadillo (Celta), Carlos Fernández (Siviglia), José Antonio Martínez (Eibar), Gil Dias (Monaco), Koybasi e José Antonio González, Bernardo Cruz (Córdoba), Álex Martínez, Antoñín (in prestito al Rayo)

HUESCA

Acquisti: Pablo Maffeo (Prestito dello Stoccarda) Andrés Fernández (Villarreal), Sergio Gómez (prestato dal Borussia Dortmund), Gastón Silva (Indipendente), Borja García (Girona), Siovas (Leganés), Ontiveros (Prestito del Villarreal) , Doumbia (in prestito dallo Sporting de Portugal), Sandro (Everton), Seoane (Lugo, FP)

Cessioni: Yáñez (Getafe), Doukouré (Levante), Miguelón e Raba (Villarreal), Josué Sá (Anderlecht), Datkovic (Lokomotiva Zagreb), Mboula (Monaco), Cristo (Udinese), Jovanovic (Apollon), Peñaloza (in prestito a Racing de Ferrol), Joaquín (in prestito al Málaga)

LEVANTE

Acquisti: Jorge de Frutos (Real Madrid), Malsa (Mirandés), Son (Ponferradina), Dani Gómez (Real Madrid)

Cessioni: Borja Mayoral (Real Madrid), Iván López, Bruno (Valladolid), Sadiku (Ezurumspor), Dwamena (Vejle Boldlkub), Ivi López (Rakov Czestochowa), Pepelu (in prestito da Vitoria Guimaraes), Fran Manzanuro (Numancia), Art (prestato a Castellón)

OSASUNA

Acquisti: Lucas Torró (Eintracht), Juan Cruz (Elche), Calleri (Deportivo Maldonado), Jony (in prestito dalla Lazio), Budimir (in prestito dal Maiorca), Brandon (Girona, FP)

Cessioni: Jaume Grau (in prestito a Tondela), Fran Mérida (Espanyol), Estupiñán (Watford, FP), Toni Lato (Valencia), José Arnáiz (Leganés), Rober Ibáñez (in prestito a Leganés), Luis Perea (Leganés), Barbero (in prestito) Alcorcón), Juan Villar (Almería), Antonio Otegui (Badajoz), Cardona (in prestito al Maiorca)

REAL MADRID

Acquisti: Odegaard (Real Sociedad, FP), Odriozola (Bayern, FP), Lunin (Oviedo, FP)

Cessioni: Areola (PSG), Achraf (Inter), Javi Sánchez (Valladolid), De Frutos e Dani Gómez (Levante), Luca Zidane, Kubo (in prestito al Villarreal), Vallejo (in prestito al Granada), Reinier (in prestito al B. Dortmund), Óscar Rodríguez (Siviglia), Brahim (in prestito al Milan), Ceballos (in prestito all’Arsenal), James (Everton), Bale (in prestito al Tottenham), Reguilón (Tottenham), Mayoral (in prestito alla Roma)

REAL SOCIEDAD

Acquisti: Zubimendi e Roberto López (filiale), David Silva (Manchester City), Alex Sola (Numancia, FP), Sagnan (Mirandés, FP), Merquelanz, Guridi (Mirandés, FP), Jon Bautista (Kas Eupen, FP)

Cessioni: Zurutuza (svincolato), Odegaard (Real Madrid), Kevin Rodrigues (in prestito a Eibar), Rulli (Villarreal), Diego Llorente (Leeds), Näis Djouahra (in prestito a Mirandés), Zubiaurre (in prestito a Cultural)

SIVIGLIA

Acquisti: Rekik (Hertha), Marcos Acuña (Sporting CP), Óscar Rodríguez (Real Madrid), Suso (Milan), Rakitic (Barcelona), Bono (Girona), Idrissi (AZ), Carlos Fernández (Granada, FP), Aleix Vidal (Alavés, FP), Gnagnon (Rennes, FP)

Cessioni: Sergio Rico (PSG), Arana (Mineiro), Kjaer (Milan), Banega (Al-Shabab), Rony Lopes (Nice), Reguilón (Real Madrid), Lara (in prestito al Deportivo), Juan Soriano (in prestito al Malaga), Corchia (svincolato, Amadou (in prestito ad Angers), Roque Mesa (svincolato)

VALENCIA

Acquisti: Unai Etxebarria (svincolato), Racic (Famaliçao, FP), Jason (Getafe, FP), Álex Blanco (Saragozza, FP), Lato (Osasuna, FP)

Cessioni: Rodrigo (Leeds), Garay (libero), Ferran Torres (Manchester City), Coquelin e Parejo (Villarreal), Javi Jiménez (in prestito ad Albacete) e Florenzi (Roma, FP), Piccini (in prestito all’Atalanta), Jaume Costa (Villarreal), Álex Centelles (Almería)

VALLADOLID

Acquisti: Jota (Benfica) Javi Sánchez (Real Madrid), Orellana (Eibar), Raúl Carnero (Getafe), Luis Pérez (Tenerife), Bruno (Levante), Roberto Jiménez (West Ham), Weissman (Wolfsberger), El Yamiq (Genoa), Saidy Janko (Porto), Roque Mesa (svincolato), Marcos Andrè (Mirandes, FP)

Cessioni: Stiven Plaza (prestato al Trabzonspor), Ben Arfa, Pedro Porro (Sporting CP), Matheus Fernandes (Barcellona), Enes Ünal (Villarreal), Sandro (Everton), Salisu (Southampton), Víctor García (Sabadell), Alende (in prestito al Lugo), Caro (in prestito alla Ponferradina), Moi Delgado (in prestito al Fuenlabrada), Anuar (in prestito all’Apoel Nicosia), Luismi Sánchez (Elche), Antoñito (Panathinaikos), Aguado e Sekou (in prestito al Fuenlabrada), De la Fuente (in prestito al Leganés), El Hacen e Cris Ramos (in prestito al Lugo), Javi Moyano

VILLARREAL

Acquisti: Kubo (in prestito dal Real Madrid), Coquelin (Valencia), Parejo (Valencia), Rulli (Real Sociedad), Estupiñán (Watford), Foyth (Tottenham), Jaume Costa (Valencia, FP), Raba (Huesca, FP), Pedraza (Betis, FP)

Cessioni: Santi Cazorla (Al Saad), Bruno Soriano (ritiro), Barbosa (svincolato), Anguissa (Fulham), Enes Ünal (Getafe), Quintillà (in prestito al Norwich), Franquesa (Girona), Andrés Fernández (Huesca ), Morlanes (in prestito all’Almería), Jorge Cuenca (in prestito all’Almería), Miguelón (in prestito all’ Espanyol)

