Calciomercato Lazio: trattativa con l’Atalanta per Papu Gomez, che ha l’accordo con l’Inter

Rottura definitiva tra Atalanta e Papu e cessione già programmata. Corsa a 3 tra Inter, Lazio e il più defilato Milan.

Che vista la situazione il Papu Gomez sarebbe diventato il nome più ambito sul mercato non c’erano troppi dubbi, così come non ci sono dubbi che tra Inter (in pole) e Lazio sarà sfida mercato fino all’ultimo colpo.

L’offerta varata da Suning al calciatore è già stata accettata dall’ormai ex capitano della Dea. Il quale in nerazzurro, sponda interista, andrebbe a guadagnare 2.5 milioni di euro – cifra simile a quella che percepisce all’Atalanta – con l’aggiunta, però, di bonus individuali e di collettivo.

Da convincere, però, resta l’Atalanta, che continua a chiedere una cifra tra gli 8 e i 12 milioni. L’obiettivo dell’Inter è quello di abbassare la parte onerosa sui 5-6 milioni nel più breve tempo possibile per non farsi anticipare dalla concorrenza.

La più agguerrita sulla pista, assieme all’Inter e con un Milan che si è un po’ defilato sembra essere la Lazio. L’offerta presentata al calciatore da Lotito sembra non convincere né lui né il suo entourage. Attenzione però al pressing che potrebbe fare l’Atalanta sul calciatore, nel caso in cui la Lazio arrivasse – come pare voler fare – ad offrire più dell’Inter.

