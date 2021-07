Calciomercato, Lazio sogna in grande: Sarri vuole Leao dal Milan

Il neo allenatore biancoceleste vuole costruire una rosa competitiva tra grandi nomi e intrecci interessanti.

Sono giorni movimentati a Formello dove, oltre ad attendere il ritorno di Francesco Acerbi in rosa dopo la vittoria di Euro 2020, l’arrivo di Maurizio Sarri ha movimentato l’ambiente creando curiosità e grandi intrecci riguardo il calciomercato.

L’ex allenatore di Juve e Napoli era già stato chiaro nel volere acquisti che aumentassero il valore e la profondità della rosa biancoceleste, non rinunciando, però, alle tattiche già importate nelle sue precedenti avventure e che potrebbero costare a qualche pedina di lustro il posto da titolare.

Oltre Julian Brandt, primissimo obiettivo della dirigenza laziale, il nome nuovo nella lista di Tare è quello di Rafael Leao, sempre più intenzionato a cercare una piazza che possa garantirgli una certa titolarità.

Il portoghese del Milan è, per doti e caratteristiche, un’arma interessante nel 4-3-3 di Sarri che ha già espresso il suo totale benestare riguardo la trattativa che, però, è complicata perché indurrebbe la squadra di Roma a vendere un pezzo pregiato.

I rossoneri sono vigili su Luis Alberto e conoscendo l’interessamento per Leao da parte della Lazio, potrebbero pensare di imbastire una trattativa secondo le basi di uno scambio con conguaglio a favore dei biancocelesti.

Il mago spagnolo andrebbe, infatti, a costare quasi 50 milioni considerando il cartellino di Leao (valutato 25 milioni) e il pagamento cash della restante parte. La Lazio, ovviamente, prende tempo nel dare per certa questa trattativa che andrebbe a togliere dall’organico di Sarri forse l’elemento più prezioso.

Più facile, l’addio di Correa che non rientra nei piani di Sarri che lo sostituirebbe volentieri con il portoghese del Milan. L’argentino è atteso in ritiro ma tutti gli indizi sembrano portarlo a vestire la maglia del PSG, sbloccando quindi la trattativa per Leao.

