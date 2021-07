Calciomercato Lazio: preso il 2004 Romero e torna Felipe Anderson

Il calciomercato biancoceleste riprende quota, per regalare al nuovo allenatore Maurizio Sarri una rosa più competitiva ma soprattutto adatta ad un cambio totale di modulo (si passa infatti dal 3-5-2 di Inzaghi ad un 4-3-3, marchio di fabbrica dell’allenatore ex Juve).

Due nomi riscaldano l’ambiente della capitale, sponda biancoceleste del Tevere: la giovane speranza Luka Romero ed il ritorno di Felipe Anderson, ma andiamo con ordine.

il giovanissimo Romero con la maglia del Maiorca – fonte: profilo Twitter LaLiga

Per quanto riguarda il primo, Luka Romero, è un talentino classe 2004 argentino, del Maiorca e della nazionale U15. La Lazio ha chiuso questa operazione battendo la concorrenza, tra le altre, di Arsenal e Milan. A quanto pare il trequartista dovrebbe arrivare a Roma tra giovedì e venerdì, per effettuare le canoniche visite mediche. Il contratto, che si accinge a firmare, lo legherà alla società biancoceleste per i prossimi 5 anni ma sarà inizialmente impiegato nella squadra under 19, agli ordini di Calori.

A 15 anni e 219 giorni (in un Real Madrid – Maiorca, lo scorso 24 giugno 2020) diventa il più giovane esordiente nella Liga, il massimo campionato spagnolo. Le ottime prestazioni, in ambito giovanile, gli hanno permesso di guadagnarsi l’appellativo di “mini-Messi”, accostamento che, comunque, deve essere confermato sul campo da gioco.

Altra operazione ormai praticamente chiusa vede come protagonista il brasiliano Felipe Anderson, di ritorno nella capitale dopo alcuni anni.

Felipe Anderson in Premier League con il West Ham – fonte: profilo Twitter West Ham

Nella sua prima esperienza biancoceleste (2013-2018) il centrocampista aveva messo a segno 34 goal e 39 assist in 177 partite totali, prima di passare al West Ham e poi, in prestito, al Porto. Agli inglesi andranno 3 milioni di euro (una cifra irrisoria visto che proprio il West Ham lo pagò 35 milioni di euro tre anni fa) ed il 50% della futura rivendita del giocatore.

Manca davvero pochissimo ma, tranne clamorosi capovolgimenti, Maurizio Sarri potrà avere a disposizione il brasiliano molto presto.

