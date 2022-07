Calciomercato Lazio: presi Maximiano e Romagnoli dopo Gila, Casale, Antonio e Cancellieri

Calciomercato Lazio, continuano i colpi per Maurizio Sarri: preso Alessio Romagnoli, svincolato dal Milan. In arrivo anche Luis Maximiano del Granada.

Sta nascendo la nuova Lazio 2022-2023. Impegnata nel ritiro di Auronzo, la squadra biancoceleste accoglie gradualmente nuovi pezzi. Dopo gli acquisti di Marcos Antonio dallo Shakhtar, Casale e Cancellieri dal Verona, e del giovane Gila dal Real Madrid Castilla, oggi è toccato ad altri due elementi entrare a far parte del gruppo di mister Sarri.

Si tratta di Alessio Romagnoli, centrale svincolato dal Milan, squadra di cui era capitano e con la quale ha vinto lo Scudetto, e di Luis Maximiano, portiere del Granada. Entrambi gli acquisti dovrebbero essere ufficializzati a inizio settimana, alla riapertura delle borse.

Romagnoli non ha rinnovato il contratto con il Milan, e il DS Tare ha colto l’occasione, arpionando uno dei migliori centrali del nostro campionato. Con 58 gol subiti, d’altronde, la Lazio necessitava di un rinforzo di spessore nel reparto difensivo, che quest’anno ha dimostrato diverse criticità. Romagnoli diverrà il leader di un reparto che sta per perdere capitan Acerbi, il quale ha manifestato alla società la propria volontà di essere ceduto.

Alessio Romagnoli, attuale difensore del Milan. Fonte: Twitter Romagnoli

L’acquisto di Maximiano si è invece reso necessario per rimpolpare un reparto portieri che ha perso sia Reina che Strakosha. L’arrivo del classe 1999 dal Granada, 7 milioni il costo complessivo dell’operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, è previsto per domani, quando le due società dovrebbero sbrigare anche le ultime pratiche burocratiche.

La Lazio non si fermerà solo a Maximiano. Si punta anche a Provedel, per il quale lo Spezia chiede qualcosa in più rispetto ai quattro milioni offerti sinora dai biancocelesti. L’affare dovrebbe comunque andare in porto, per consegnare a Sarri una coppia di portieri pronti a giocarsi il posto e a difendere i pali della squadra biancoceleste.

Una Lazio ambiziosa, dunque, che sta riaccendendo l’animo dei tifosi. L’obiettivo, quest’anno, sarà centrare nuovamente un posto in Europa. Magari dalla porta principale della Champions League.