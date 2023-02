Calciomercato Lazio Gennaio 2023: acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Due colpi e una cessione per i biancocelesti che hanno provato a smussare alcuni difetti della rosa.

Un mese vissuto in una manciata di ore. Così si può tradurre il calciomercato di riparazione condotto dalla Lazio di Maurizio Sarri.

Dopo un mese di speculazioni e possibili acquisti, i biancocelesti sembravano dover chiudere il mercato senza alcun sussulto, ma durante le ultime ore della sessione di gennaio sono stati piazzati due colpi molto interessanti.

La Lazio, in verità, ha sempre avuto un solo obiettivo dichiarato e corrispondeva al nome di Luca Pellegrini, terzino in prestito all’Eintracht ma di proprietà della Juventus.

La trattativa era difficile da condurre per una serie di motivi, finché la volontà del giocatore di tornare in Italia e di vestire la maglia di una squadra che ha sempre ammirato da piccolo, non ha prevalso.

La Juventus, con grande aiuto di Pellegrini che ha deciso di ridursi l’ingaggio per permettere all’Eintracht di farlo uscire, ha raggiunto l’accordo con i biancocelesti per un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Più in sordina, ma pur sempre interessante, è il colpo Diego Gonzalez, ala sinistra paraguaiana proveniente dal FC Celaya, che si trasferisce a titolo definitivo alla Lazio.

A lasciare la Lazio, invece, è Kamenovic che si trasferisce allo Sparta Praga.

Acquisti e cessioni della Lazio nel mercato di Gennaio

Acquisti: Luca Pellegrini (d, Juventus), Diego Gonzalez (a, FC Celaya).

Cessioni: Dimitrije Kamenovic (d, Sparta Praga).

La rosa della Lazio dopo il mercato di Gennaio

Portieri: Luis Maximiano, Ivan Provedel, Marius Adamonis.

Difensori: Alessio Romagnoli, Nicolò Casale, Patric, Mario Gila, LUCA PELLEGRINI, Stefan Radu, Manuel Lazzari, Adam Marusic, Elseid Hysaj.

Centrocampisti: Danilo Cataldi, Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Marcos Antonio, Toma Basic, Matias Vecino, Mohamed Fares.

Attaccanti: Mattia Zaccagni, DIEGO GONZALEZ, Felipe Anderson, Matteo Cancellieri, Pedro, Luka Romero, Ciro Immobile.

La formazione tipo della Lazio

LAZIO: Provedel; PELLEGRINI, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Cataldi; Zaccagni, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.